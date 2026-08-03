Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 03.08.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 03.08.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: +12,36 %
Performance 1M: -11,67 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +9,22 %
Performance 1M: -34,84 %
Tagesperformance: +9,16 %
Performance 1M: -11,94 %
Tagesperformance: +9,13 %
Performance 1M: -1,90 %
Tagesperformance: +7,53 %
Performance 1M: +17,78 %
Tagesperformance: -6,71 %
Performance 1M: -8,14 %
Tagesperformance: +6,65 %
Performance 1M: -4,42 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Meta Platforms (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +6,42 %
Performance 1M: -34,56 %
Tagesperformance: +5,75 %
Performance 1M: -1,78 %
Tagesperformance: -5,52 %
Performance 1M: +1,98 %
Tagesperformance: +5,22 %
Performance 1M: -17,10 %
Tagesperformance: +5,14 %
Performance 1M: +25,07 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microsoft (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +4,88 %
Performance 1M: -0,73 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Alphabet (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +4,86 %
Performance 1M: -25,19 %
Tagesperformance: +4,57 %
Performance 1M: +21,99 %
Tagesperformance: +4,48 %
Performance 1M: +17,36 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +4,43 %
Performance 1M: +0,35 %
Tagesperformance: +4,17 %
Performance 1M: -29,64 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SanDisk Corporation (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +4,10 %
Performance 1M: -4,06 %
Tagesperformance: +3,99 %
Performance 1M: +9,52 %
Tagesperformance: -3,94 %
Performance 1M: +12,16 %
Tagesperformance: +3,75 %
Performance 1M: +3,07 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -3,64 %
Performance 1M: +2,63 %
Tagesperformance: -3,60 %
Performance 1M: -5,78 %
Tagesperformance: -2,48 %
Performance 1M: -10,12 %
Tagesperformance: -2,26 %
Performance 1M: +11,82 %
Tagesperformance: -2,25 %
Performance 1M: -20,83 %