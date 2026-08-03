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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 03.08.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 03.08.2026
    Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 03.08.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart CoreWeave Registered (A)
    ISIN: US21873S1087
    WKN: A413X6
    Die CoreWeave Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +17,74 %.

    Nebius Group Registered (A)
    Tagesperformance: +12,36 %
    Platz 2
    Performance 1M: -11,67 %
    Chart Nebius Group Registered (A)
    ISIN: NL0009805522
    WKN: A1JGSL
    Die Nebius Group Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +12,36 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich das aktuelle NBIS-Sentiment zu Nebius Group Registered (A) deutlich volatil und verunsichert: extreme Kursausschläge, teils >30% in kurzer Zeit, und Diskussionen über Margin-Calls sowie Leverage-Einfluss. Verknüpfungen zu Situational Awareness und Citadel werden als Risikofaktor gesehen. 14-Tage-Entwicklung verläuft unter Druck; der Kurs liegt etwa 37% unter dem Juni-Hoch. Anleger raten je nach Situation zu Abwarten oder vorsichtiger Verkaufsentscheidung.

    Rocket Lab Corporation
    Tagesperformance: +9,22 %
    Platz 3
    Performance 1M: -34,84 %
    Chart Rocket Lab Corporation
    ISIN: US7731211089
    WKN: A419CG
    Die Rocket Lab Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +9,22 %.

    Axon Enterprise
    Tagesperformance: +9,16 %
    Platz 4
    Performance 1M: -11,94 %
    Chart Axon Enterprise
    ISIN: US05464C1018
    WKN: A2DPZU
    Die Axon Enterprise Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +9,16 %.

    Lumentum Holdings
    Tagesperformance: +9,13 %
    Platz 5
    Performance 1M: -1,90 %
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +9,13 %.

    Workday (A)
    Tagesperformance: +7,53 %
    Platz 6
    Performance 1M: +17,78 %
    Chart Workday (A)
    ISIN: US98138H1014
    WKN: A1J39P
    Die Workday (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,53 %.

    Marriott International Registered (A)
    Tagesperformance: -6,71 %
    Platz 7
    Performance 1M: -8,14 %
    Chart Marriott International Registered (A)
    ISIN: US5719032022
    WKN: 913070
    Die Marriott International Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,71 %.

    Meta Platforms (A)
    Tagesperformance: +6,65 %
    Platz 8
    Performance 1M: -4,42 %
    Chart Meta Platforms (A)
    ISIN: US30303M1027
    WKN: A1JWVX
    Die Meta Platforms (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,65 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Meta Platforms (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Gemischt: Starker Cashflow (3,5 Mrd Nutzer) und Wille zum Vorwärtsziehen; Negativpunkte: KI-/Datencenter-Investitionen belasten Gewinn, Metaverse-Strategie/hohe Capex. KGV ~17 als hoch bewertet. 14-Tage-Entwicklung eher verhalten bzw. rückläufig. Forum: wallstreetONLINE.

    Alnylam Pharmaceuticals
    Tagesperformance: +6,42 %
    Platz 9
    Performance 1M: -34,56 %
    Chart Alnylam Pharmaceuticals
    ISIN: US02043Q1076
    WKN: A0CBCK
    Die Alnylam Pharmaceuticals Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,42 %.

    CrowdStrike Holdings Registered (A)
    Tagesperformance: +5,75 %
    Platz 10
    Performance 1M: -1,78 %
    Chart CrowdStrike Holdings Registered (A)
    ISIN: US22788C1053
    WKN: A2PK2R
    Die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,75 %.

    Western Digital
    Tagesperformance: -5,52 %
    Platz 11
    Performance 1M: +1,98 %
    Chart Western Digital
    ISIN: US9581021055
    WKN: 863060
    Die Western Digital Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,52 %.

    Intuitive Surgical
    Tagesperformance: +5,22 %
    Platz 12
    Performance 1M: -17,10 %
    Chart Intuitive Surgical
    ISIN: US46120E6023
    WKN: 888024
    Die Intuitive Surgical Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,22 %.

    Microsoft
    Tagesperformance: +5,14 %
    Platz 13
    Performance 1M: +25,07 %
    Chart Microsoft
    ISIN: US5949181045
    WKN: 870747
    Die Microsoft Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,14 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microsoft (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich aktuelles Anleger-Sentiment zu Microsoft gemischt: Nachbörsen-Plus (+2,5%; Beitrag 14) und Kursziele um 460 USD bzw. 550–600 USD (Beitrag 3). Azure/Umsatz-Steigerungen (Beiträge 12–14) stützen Sicht, Capex-Senkung belastet Ausrüster (Beitrag 5). Hohe Erwartungen könnten zu Sell-the-News führen (Beitrag 15).

    Alphabet
    Tagesperformance: +4,88 %
    Platz 14
    Performance 1M: -0,73 %
    Chart Alphabet
    ISIN: US02079K3059
    WKN: A14Y6F
    Die Alphabet Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,88 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Alphabet (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    WallstreetONLINE-Forum: Gemischtes Anleger-Sentiment zu Alphabet. Positiv: Cloud-Wachstum, Gewinnsprung; Potenzial durch AI/DeepMind und Robotik-OS (Gemini). Negativ: Cashflow bleibt belastend, hohe Investitionen erhöhen Risiko. Einige Beiträge hoffen auf Erholung über 300 Euro. Die 14-Tage-Performance ist nicht angegeben.

    AppLovin Registered (A)
    Tagesperformance: +4,86 %
    Platz 15
    Performance 1M: -25,19 %
    Chart AppLovin Registered (A)
    ISIN: US03831W1080
    WKN: A2QR0K
    Die AppLovin Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,86 %.

    Dexcom
    Tagesperformance: +4,57 %
    Platz 16
    Performance 1M: +21,99 %
    Chart Dexcom
    ISIN: US2521311074
    WKN: A0D9T1
    Die Dexcom Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,57 %.

    Amazon
    Tagesperformance: +4,48 %
    Platz 17
    Performance 1M: +17,36 %
    Chart Amazon
    ISIN: US0231351067
    WKN: 906866
    Die Amazon Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,48 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Beitragssatz (wallstreetONLINE): Sentiment überwiegend bullish. AWS-Wachstum +37% im Q2; Investitionen 220 Mrd USD; Aktie in der Woche ca. +15%; JPMorgan erhöht Ziel von 330 auf 365 USD; Jefferies belässt Buy; weitere Aufwärtsziele gemeldet. 14-Tage-Kursentwicklung wird in den Posts nicht genannt; Fokus auf Cloud-Dynamik und starke Quartalszahlen.

    Alphabet Registered (C)
    Tagesperformance: +4,43 %
    Platz 18
    Performance 1M: +0,35 %
    Chart Alphabet Registered (C)
    ISIN: US02079K1079
    WKN: A14Y6H
    Die Alphabet Registered (C) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,43 %.

    SanDisk Corporation
    Tagesperformance: +4,17 %
    Platz 19
    Performance 1M: -29,64 %
    Chart SanDisk Corporation
    ISIN: US80004C2008
    WKN: A411ZM
    Die SanDisk Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,17 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu SanDisk Corporation (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    WallstreetONLINE-Forum: Das Anleger-Sentiment zu SanDisk ist gemischt. Post 2 erwartet einen Rebound, sieht aber Kurse unter 800 als möglich. Post 3 nennt das KGV von ca. 35. Post 4 spricht von einer überfälligen Korrektur, hält die Aktie jedoch aktuell nicht für teuer und verweist auf Unsicherheit über das nächste Move. Die 14-Tage-Performance wird nicht genannt; kein Prozentwert vorhanden.

    Palo Alto Networks
    Tagesperformance: +4,10 %
    Platz 20
    Performance 1M: -4,06 %
    Chart Palo Alto Networks
    ISIN: US6974351057
    WKN: A1JZ0Q
    Die Palo Alto Networks Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,10 %.

    Thomson Reuters
    Tagesperformance: +3,99 %
    Platz 21
    Performance 1M: +9,52 %
    Chart Thomson Reuters
    ISIN: CA8849038812
    WKN: A426HV
    Die Thomson Reuters Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,99 %.

    Monolithic Power Systems
    Tagesperformance: -3,94 %
    Platz 22
    Performance 1M: +12,16 %
    Chart Monolithic Power Systems
    ISIN: US6098391054
    WKN: A0DLC4
    Die Monolithic Power Systems Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,94 %.

    NVIDIA
    Tagesperformance: +3,75 %
    Platz 23
    Performance 1M: +3,07 %
    Chart NVIDIA
    ISIN: US67066G1040
    WKN: 918422
    Die NVIDIA Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,75 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    wallstreetONLINE-Forum: Einschätzungen zu Nvidia sind gemischt. Einige halten das Kursniveau für überbewertet/bearish, nennen aber ein mögliches Rekordquartal. Andere sehen Kaufgelegenheiten unter 200 USD und verkaufen über 200 USD. Debatten zu KI-Verflechtungen (OpenAI, SK Group) und Garantien. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: nicht angegeben.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber NVIDIA eingestellt.

    Seagate Technology Holdings
    Tagesperformance: -3,64 %
    Platz 24
    Performance 1M: +2,63 %
    Chart Seagate Technology Holdings
    ISIN: IE00BKVD2N49
    WKN: A3CQU7
    Die Seagate Technology Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,64 %.

    Monster Beverage
    Tagesperformance: -3,60 %
    Platz 25
    Performance 1M: -5,78 %
    Chart Monster Beverage
    ISIN: US61174X1090
    WKN: A14U5Z
    Die Monster Beverage Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,60 %.

    Texas Instruments
    Tagesperformance: -2,48 %
    Platz 26
    Performance 1M: -10,12 %
    Chart Texas Instruments
    ISIN: US8825081040
    WKN: 852654
    Die Texas Instruments Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,48 %.

    Diamondback Energy
    Tagesperformance: -2,26 %
    Platz 27
    Performance 1M: +11,82 %
    Chart Diamondback Energy
    ISIN: US25278X1090
    WKN: A1J6Y4
    Die Diamondback Energy Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,26 %.

    NXP Semiconductors
    Tagesperformance: -2,25 %
    Platz 28
    Performance 1M: -20,83 %
    Chart NXP Semiconductors
    ISIN: NL0009538784
    WKN: A1C5WJ
    Die NXP Semiconductors Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,25 %.

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