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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 03.08.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 03.08.2026
    Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 03.08.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Coherent
    ISIN: US19247G1076
    WKN: A3DQXS
    Die Coherent Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +10,73 %.

    First Solar
    Tagesperformance: +10,58 %
    Platz 2
    Performance 1M: -6,11 %
    Chart First Solar
    ISIN: US3364331070
    WKN: A0LEKM
    Die First Solar Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +10,58 %.

    Builders Firstsource
    Tagesperformance: +9,94 %
    Platz 3
    Performance 1M: -21,80 %
    Chart Builders Firstsource
    ISIN: US12008R1077
    WKN: A0ER15
    Die Builders Firstsource Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +9,94 %.

    Axon Enterprise
    Tagesperformance: +9,43 %
    Platz 4
    Performance 1M: -11,94 %
    Chart Axon Enterprise
    ISIN: US05464C1018
    WKN: A2DPZU
    Die Axon Enterprise Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +9,43 %.

    Oracle
    Tagesperformance: +9,38 %
    Platz 5
    Performance 1M: -7,19 %
    Chart Oracle
    ISIN: US68389X1054
    WKN: 871460
    Die Oracle Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +9,38 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Oracle (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    wallstreetONLINE-Forum: Gemischtes Sentiment zu Oracle. Rallye bis 101,28 EUR (Einstiegskurs) wird erwähnt; danach Gewinnmitnahmen. Fundament: DoD-Verträge bis 7 Mrd USD, KI-/Cloud-Wachstum, Backlog ~130 Mrd USD. Kurzfristig Rücksetzer möglich. Insgesamt bullish langfristig; 14-Tage-Veränderung nicht konkret genannt.

    Lumentum Holdings
    Tagesperformance: +8,82 %
    Platz 6
    Performance 1M: -1,90 %
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,82 %.

    Vertiv Holdings Registered (A)
    Tagesperformance: +8,72 %
    Platz 7
    Performance 1M: -18,78 %
    Chart Vertiv Holdings Registered (A)
    ISIN: US92537N1081
    WKN: A2PZ5A
    Die Vertiv Holdings Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,72 %.

    Ares Management Registered (A)
    Tagesperformance: +8,66 %
    Platz 8
    Performance 1M: +18,24 %
    Chart Ares Management Registered (A)
    ISIN: US03990B1017
    WKN: A2N87U
    Die Ares Management Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,66 %.

    GoDaddy Registered (A)
    Tagesperformance: +7,65 %
    Platz 9
    Performance 1M: -7,73 %
    Chart GoDaddy Registered (A)
    ISIN: US3802371076
    WKN: A14QAF
    Die GoDaddy Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,65 %.

    Boeing
    Tagesperformance: +7,63 %
    Platz 10
    Performance 1M: -4,69 %
    Chart Boeing
    ISIN: US0970231058
    WKN: 850471
    Die Boeing Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,63 %.

    Baxter International
    Tagesperformance: +7,62 %
    Platz 11
    Performance 1M: +15,23 %
    Chart Baxter International
    ISIN: US0718131099
    WKN: 853815
    Die Baxter International Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,62 %.

    Workday (A)
    Tagesperformance: +7,23 %
    Platz 12
    Performance 1M: +17,78 %
    Chart Workday (A)
    ISIN: US98138H1014
    WKN: A1J39P
    Die Workday (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,23 %.

    Corning
    Tagesperformance: +7,07 %
    Platz 13
    Performance 1M: -28,57 %
    Chart Corning
    ISIN: US2193501051
    WKN: 850808
    Die Corning Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,07 %.

    FICO (Fair Isaac Corporation)
    Tagesperformance: -6,98 %
    Platz 14
    Performance 1M: -19,32 %
    Chart FICO (Fair Isaac Corporation)
    ISIN: US3032501047
    WKN: 873369
    Die FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,98 %.

    Marriott International Registered (A)
    Tagesperformance: -6,72 %
    Platz 15
    Performance 1M: -8,14 %
    Chart Marriott International Registered (A)
    ISIN: US5719032022
    WKN: 913070
    Die Marriott International Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,72 %.

    Meta Platforms (A)
    Tagesperformance: +6,57 %
    Platz 16
    Performance 1M: -4,42 %
    Chart Meta Platforms (A)
    ISIN: US30303M1027
    WKN: A1JWVX
    Die Meta Platforms (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,57 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Meta Platforms (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Gemischt: Starker Cashflow (3,5 Mrd Nutzer) und Wille zum Vorwärtsziehen; Negativpunkte: KI-/Datencenter-Investitionen belasten Gewinn, Metaverse-Strategie/hohe Capex. KGV ~17 als hoch bewertet. 14-Tage-Entwicklung eher verhalten bzw. rückläufig. Forum: wallstreetONLINE.

    Vistra
    Tagesperformance: +6,19 %
    Platz 17
    Performance 1M: -1,26 %
    Chart Vistra
    ISIN: US92840M1027
    WKN: A2DJE5
    Die Vistra Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,19 %.

    Dell Technologies Registered (C)
    Tagesperformance: +6,04 %
    Platz 18
    Performance 1M: +3,54 %
    Chart Dell Technologies Registered (C)
    ISIN: US24703L2025
    WKN: A2N6WP
    Die Dell Technologies Registered (C) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,04 %.

    eBay
    Tagesperformance: -5,89 %
    Platz 19
    Performance 1M: -1,27 %
    Chart eBay
    ISIN: US2786421030
    WKN: 916529
    Die eBay Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,89 %.

    Robinhood Markets Registered (A)
    Tagesperformance: +5,72 %
    Platz 20
    Performance 1M: -22,36 %
    Chart Robinhood Markets Registered (A)
    ISIN: US7707001027
    WKN: A3CVQC
    Die Robinhood Markets Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,72 %.

    CF Industries Holdings
    Tagesperformance: -5,68 %
    Platz 21
    Performance 1M: +12,56 %
    Chart CF Industries Holdings
    ISIN: US1252691001
    WKN: A0ES9N
    Die CF Industries Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,68 %.

    CrowdStrike Holdings Registered (A)
    Tagesperformance: +5,65 %
    Platz 22
    Performance 1M: -1,78 %
    Chart CrowdStrike Holdings Registered (A)
    ISIN: US22788C1053
    WKN: A2PK2R
    Die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,65 %.

    Blackstone
    Tagesperformance: +5,63 %
    Platz 23
    Performance 1M: +2,30 %
    Chart Blackstone
    ISIN: US09260D1072
    WKN: A2PM4W
    Die Blackstone Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,63 %.

    Western Digital
    Tagesperformance: -5,35 %
    Platz 24
    Performance 1M: +1,98 %
    Chart Western Digital
    ISIN: US9581021055
    WKN: 863060
    Die Western Digital Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,35 %.

    KKR
    Tagesperformance: +5,34 %
    Platz 25
    Performance 1M: +13,49 %
    Chart KKR
    ISIN: US48251W1045
    WKN: A2LQV6
    Die KKR Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,34 %.

    Monolithic Power Systems
    Tagesperformance: -3,94 %
    Platz 26
    Performance 1M: +12,16 %
    Chart Monolithic Power Systems
    ISIN: US6098391054
    WKN: A0DLC4
    Die Monolithic Power Systems Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,94 %.

    Cboe Global Markets
    Tagesperformance: -3,91 %
    Platz 27
    Performance 1M: +24,64 %
    Chart Cboe Global Markets
    ISIN: US12503M1080
    WKN: A1CZTX
    Die Cboe Global Markets Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,91 %.

    Monster Beverage
    Tagesperformance: -3,64 %
    Platz 28
    Performance 1M: -5,78 %
    Chart Monster Beverage
    ISIN: US61174X1090
    WKN: A14U5Z
    Die Monster Beverage Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,64 %.

    ONEOK
    Tagesperformance: -3,55 %
    Platz 29
    Performance 1M: -0,04 %
    Chart ONEOK
    ISIN: US6826801036
    WKN: 911060
    Die ONEOK Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,55 %.

    Marathon Petroleum Corporation
    Tagesperformance: -3,52 %
    Platz 30
    Performance 1M: +15,05 %
    Chart Marathon Petroleum Corporation
    ISIN: US56585A1025
    WKN: A1JEXK
    Die Marathon Petroleum Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,52 %.

    Las Vegas Sands
    Tagesperformance: -3,43 %
    Platz 31
    Performance 1M: +3,41 %
    Chart Las Vegas Sands
    ISIN: US5178341070
    WKN: A0B8S2
    Die Las Vegas Sands Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,43 %.

    Seagate Technology Holdings
    Tagesperformance: -3,37 %
    Platz 32
    Performance 1M: +2,63 %
    Chart Seagate Technology Holdings
    ISIN: IE00BKVD2N49
    WKN: A3CQU7
    Die Seagate Technology Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,37 %.

    Valero Energy
    Tagesperformance: -3,22 %
    Platz 33
    Performance 1M: +17,77 %
    Chart Valero Energy
    ISIN: US91913Y1001
    WKN: 908683
    Die Valero Energy Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,22 %.

    Eli Lilly
    Tagesperformance: -2,97 %
    Platz 34
    Performance 1M: -9,20 %
    Chart Eli Lilly
    ISIN: US5324571083
    WKN: 858560
    Die Eli Lilly Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,97 %.

    Yum Brands
    Tagesperformance: -2,92 %
    Platz 35
    Performance 1M: -7,06 %
    Chart Yum Brands
    ISIN: US9884981013
    WKN: 909190
    Die Yum Brands Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,92 %.

    Corteva
    Tagesperformance: -2,92 %
    Platz 36
    Performance 1M: -10,43 %
    Chart Corteva
    ISIN: US22052L1044
    WKN: A2PKRR
    Die Corteva Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,92 %.

    Phillips 66
    Tagesperformance: -2,85 %
    Platz 37
    Performance 1M: +15,46 %
    Chart Phillips 66
    ISIN: US7185461040
    WKN: A1JWQU
    Die Phillips 66 Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,85 %.

    Edison
    Tagesperformance: -2,71 %
    Platz 38
    Performance 1M: -6,37 %
    Chart Edison
    ISIN: US2810201077
    WKN: 887629
    Die Edison Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,71 %.

    Targa Resources
    Tagesperformance: -2,66 %
    Platz 39
    Performance 1M: +4,13 %
    Chart Targa Resources
    ISIN: US87612G1013
    WKN: A1C9E3
    Die Targa Resources Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,66 %.

    Texas Instruments
    Tagesperformance: -2,59 %
    Platz 40
    Performance 1M: -10,12 %
    Chart Texas Instruments
    ISIN: US8825081040
    WKN: 852654
    Die Texas Instruments Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,59 %.

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    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 03.08.2026 Top- und Flop-Aktien am 03.08.2026 im S&P 500.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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