Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 03.08.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 03.08.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
First Solar
Tagesperformance: +10,58 %
Tagesperformance: +10,58 %
Platz 2
Performance 1M: -6,11 %
Performance 1M: -6,11 %
Builders Firstsource
Tagesperformance: +9,94 %
Tagesperformance: +9,94 %
Platz 3
Performance 1M: -21,80 %
Performance 1M: -21,80 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: +9,43 %
Tagesperformance: +9,43 %
Platz 4
Performance 1M: -11,94 %
Performance 1M: -11,94 %
Oracle
Tagesperformance: +9,38 %
Tagesperformance: +9,38 %
Platz 5
Performance 1M: -7,19 %
Performance 1M: -7,19 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Oracle (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
wallstreetONLINE-Forum: Gemischtes Sentiment zu Oracle. Rallye bis 101,28 EUR (Einstiegskurs) wird erwähnt; danach Gewinnmitnahmen. Fundament: DoD-Verträge bis 7 Mrd USD, KI-/Cloud-Wachstum, Backlog ~130 Mrd USD. Kurzfristig Rücksetzer möglich. Insgesamt bullish langfristig; 14-Tage-Veränderung nicht konkret genannt.
Lumentum Holdings
Tagesperformance: +8,82 %
Tagesperformance: +8,82 %
Platz 6
Performance 1M: -1,90 %
Performance 1M: -1,90 %
Vertiv Holdings Registered (A)
Tagesperformance: +8,72 %
Tagesperformance: +8,72 %
Platz 7
Performance 1M: -18,78 %
Performance 1M: -18,78 %
Ares Management Registered (A)
Tagesperformance: +8,66 %
Tagesperformance: +8,66 %
Platz 8
Performance 1M: +18,24 %
Performance 1M: +18,24 %
GoDaddy Registered (A)
Tagesperformance: +7,65 %
Tagesperformance: +7,65 %
Platz 9
Performance 1M: -7,73 %
Performance 1M: -7,73 %
Boeing
Tagesperformance: +7,63 %
Tagesperformance: +7,63 %
Platz 10
Performance 1M: -4,69 %
Performance 1M: -4,69 %
Baxter International
Tagesperformance: +7,62 %
Tagesperformance: +7,62 %
Platz 11
Performance 1M: +15,23 %
Performance 1M: +15,23 %
Workday (A)
Tagesperformance: +7,23 %
Tagesperformance: +7,23 %
Platz 12
Performance 1M: +17,78 %
Performance 1M: +17,78 %
Corning
Tagesperformance: +7,07 %
Tagesperformance: +7,07 %
Platz 13
Performance 1M: -28,57 %
Performance 1M: -28,57 %
FICO (Fair Isaac Corporation)
Tagesperformance: -6,98 %
Tagesperformance: -6,98 %
Platz 14
Performance 1M: -19,32 %
Performance 1M: -19,32 %
Marriott International Registered (A)
Tagesperformance: -6,72 %
Tagesperformance: -6,72 %
Platz 15
Performance 1M: -8,14 %
Performance 1M: -8,14 %
Meta Platforms (A)
Tagesperformance: +6,57 %
Tagesperformance: +6,57 %
Platz 16
Performance 1M: -4,42 %
Performance 1M: -4,42 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Meta Platforms (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Gemischt: Starker Cashflow (3,5 Mrd Nutzer) und Wille zum Vorwärtsziehen; Negativpunkte: KI-/Datencenter-Investitionen belasten Gewinn, Metaverse-Strategie/hohe Capex. KGV ~17 als hoch bewertet. 14-Tage-Entwicklung eher verhalten bzw. rückläufig. Forum: wallstreetONLINE.
Vistra
Tagesperformance: +6,19 %
Tagesperformance: +6,19 %
Platz 17
Performance 1M: -1,26 %
Performance 1M: -1,26 %
Dell Technologies Registered (C)
Tagesperformance: +6,04 %
Tagesperformance: +6,04 %
Platz 18
Performance 1M: +3,54 %
Performance 1M: +3,54 %
eBay
Tagesperformance: -5,89 %
Tagesperformance: -5,89 %
Platz 19
Performance 1M: -1,27 %
Performance 1M: -1,27 %
Robinhood Markets Registered (A)
Tagesperformance: +5,72 %
Tagesperformance: +5,72 %
Platz 20
Performance 1M: -22,36 %
Performance 1M: -22,36 %
CF Industries Holdings
Tagesperformance: -5,68 %
Tagesperformance: -5,68 %
Platz 21
Performance 1M: +12,56 %
Performance 1M: +12,56 %
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: +5,65 %
Tagesperformance: +5,65 %
Platz 22
Performance 1M: -1,78 %
Performance 1M: -1,78 %
Blackstone
Tagesperformance: +5,63 %
Tagesperformance: +5,63 %
Platz 23
Performance 1M: +2,30 %
Performance 1M: +2,30 %
Western Digital
Tagesperformance: -5,35 %
Tagesperformance: -5,35 %
Platz 24
Performance 1M: +1,98 %
Performance 1M: +1,98 %
KKR
Tagesperformance: +5,34 %
Tagesperformance: +5,34 %
Platz 25
Performance 1M: +13,49 %
Performance 1M: +13,49 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: -3,94 %
Tagesperformance: -3,94 %
Platz 26
Performance 1M: +12,16 %
Performance 1M: +12,16 %
Cboe Global Markets
Tagesperformance: -3,91 %
Tagesperformance: -3,91 %
Platz 27
Performance 1M: +24,64 %
Performance 1M: +24,64 %
Monster Beverage
Tagesperformance: -3,64 %
Tagesperformance: -3,64 %
Platz 28
Performance 1M: -5,78 %
Performance 1M: -5,78 %
ONEOK
Tagesperformance: -3,55 %
Tagesperformance: -3,55 %
Platz 29
Performance 1M: -0,04 %
Performance 1M: -0,04 %
Marathon Petroleum Corporation
Tagesperformance: -3,52 %
Tagesperformance: -3,52 %
Platz 30
Performance 1M: +15,05 %
Performance 1M: +15,05 %
Las Vegas Sands
Tagesperformance: -3,43 %
Tagesperformance: -3,43 %
Platz 31
Performance 1M: +3,41 %
Performance 1M: +3,41 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: -3,37 %
Tagesperformance: -3,37 %
Platz 32
Performance 1M: +2,63 %
Performance 1M: +2,63 %
Valero Energy
Tagesperformance: -3,22 %
Tagesperformance: -3,22 %
Platz 33
Performance 1M: +17,77 %
Performance 1M: +17,77 %
Eli Lilly
Tagesperformance: -2,97 %
Tagesperformance: -2,97 %
Platz 34
Performance 1M: -9,20 %
Performance 1M: -9,20 %
Yum Brands
Tagesperformance: -2,92 %
Tagesperformance: -2,92 %
Platz 35
Performance 1M: -7,06 %
Performance 1M: -7,06 %
Corteva
Tagesperformance: -2,92 %
Tagesperformance: -2,92 %
Platz 36
Performance 1M: -10,43 %
Performance 1M: -10,43 %
Phillips 66
Tagesperformance: -2,85 %
Tagesperformance: -2,85 %
Platz 37
Performance 1M: +15,46 %
Performance 1M: +15,46 %
Edison
Tagesperformance: -2,71 %
Tagesperformance: -2,71 %
Platz 38
Performance 1M: -6,37 %
Performance 1M: -6,37 %
Targa Resources
Tagesperformance: -2,66 %
Tagesperformance: -2,66 %
Platz 39
Performance 1M: +4,13 %
Performance 1M: +4,13 %
Texas Instruments
Tagesperformance: -2,59 %
Tagesperformance: -2,59 %
Platz 40
Performance 1M: -10,12 %
Performance 1M: -10,12 %
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