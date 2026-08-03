RBC stuft BOEING CO auf 'Outperform'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing nach der Zulassung des Typs 737 Max 7 durch die Bundesluftfahrtbehörde der USA auf "Outperform" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Die Zulassung erfolge früher als erwartet, schrieb Ken Herbert am Montag. Nun verschiebe sich der Fokus Richtung Produktion./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 14:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 14:30 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 14:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 14:30 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,01 % und einem Kurs von 202,5EUR auf Tradegate (03. August 2026, 21:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Ken Herbert
Analysiertes Unternehmen: BOEING CO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 265
Kursziel alt: 265
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Ken Herbert
Analysiertes Unternehmen: BOEING CO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 265
Kursziel alt: 265
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte