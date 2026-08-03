JEFFERIES stuft BMW auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BMW anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Diese hätten nach der Prognosekappung Mitte Juni insgesamt nicht mehr überrascht, schrieb Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Damit sieht der Experte keinen Grund, seine Schätzungen grundlegend zu überarbeiten. Auf dem Kapitalmarkttag Ende September gehe es für die Münchener nicht nur darum, wieder eine attraktive Profitabilität zu erreichen, sondern auch darum, den Ruf zu wahren, den sich der Autobauer durch jahrelange durchdachte strategische Entscheidungen und eine Erfolgsbilanz mit wenigen Fehlern erarbeitet habe./rob/la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 14:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 14:32 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,75 % und einem Kurs von 60,40EUR auf Tradegate (03. August 2026, 21:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philippe Houchois

Analysiertes Unternehmen: BMW

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 70

Kursziel alt: 70

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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