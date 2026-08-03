PAUL Tech AG: 3,2 Mio. € Gewinn 2025 – Top-Ausblick 2026
PAUL Tech AG beschleunigt ihren Wachstumskurs: Starker Umsatzsprung, profitables Ergebnis und volle Auftragsbücher untermauern die Dynamik des Kerngeschäfts und der Lösung PAUL Net Zero.
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- PAUL Tech AG erzielt im Geschäftsjahr 2025 einen Jahresüberschuss nach Steuern von 3,2 Mio. EUR.
- Umsatz 2025: 81,8 Mio. EUR, +156,1% zum Vorjahr (31,9 Mio.); leicht über der Guidance von bis zu 80 Mio. EUR; Treiber war die Markteinführung von PAUL Net Zero, PAUL Performance spielte eine untergeordnete Rolle.
- EBITDA 2025: 10,9 Mio. EUR; adjusted EBITDA 15,0 Mio. EUR nach einmaligen Transaktions- und Beratungskosten; Erfüllung der kommunizierten Erwartungen im niedrigen zweistelligen Millionenbereich.
- Auftragseingang: PAUL Performance 2,0 Mio. EUR; PAUL Net Zero 312,6 Mio. EUR (+89,8 Mio.); bis Juli 2026 unterzeichnete Verträge für rund 46.000 Wohneinheiten (Vertragsvolumen ca. 1,1 Mrd. EUR); LOIs für weitere rund 9.000 Einheiten; Rahmenvertrag mit der Adler Group S.A. über ca. 17.500 Wohneinheiten.
- Finanzierung/ Refinanzierung: MEAG stellt 2025 EUR 120 Mio. langfristige PNZ-Projektfinanzierung bereit; Berliner Volksbank ergänzt 2026 um ca. EUR 28 Mio.; PTF3-Schuldscheindarlehen (8 Mio.) verlängert bzw. durch Searchlight Capital im März 2026 neu financiert (ca. 40 Mio.); bestehende Anleihe von 35 Mio. bis 01.12.2026 verlängert; laufende Refinanzierungsgespräche.
- Ausblick 2026/2027: Umsatz bis zu 89 Mio. EUR; zweite Jahreshälfte ca. 15.000 fertiggestellte Wohneinheiten; EBITDA im niedrigen zweistelligen Millionenbereich; Jahresüberschuss im geringen einstelligen Millionenbereich; 2027 EBITDA deutlich über 50 Mio. EUR basierend auf über 30.000 installierten Einheiten; stabiler Auftragsbestand und gesicherte Finanzierung.
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