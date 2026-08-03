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    Besonders beachtet!

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    Boeing Aktie explodiert. Was steckt dahinter? - 03.08.2026

    Am 03.08.2026 ist die Boeing Aktie, bisher, um +7,70 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Boeing Aktie.

    Besonders beachtet! - Boeing Aktie explodiert. Was steckt dahinter? - 03.08.2026
    Foto: IanDewarPhotography - stock.adobe.com

    Boeing ist ein US-Luft- und Raumfahrtkonzern, entwickelt und fertigt Verkehrsflugzeuge (737, 787), Militärjets, Raumfahrt- und Verteidigungssysteme sowie Services (Wartung, Training). Marktstellung: neben Airbus einer der zwei global dominierenden Zivilflugzeugbauer. Wichtige Konkurrenten: Airbus, Lockheed Martin, Northrop Grumman. USPs: starke Verteidigungssparte, enge Beziehungen zu US-Regierung, globale Service-Infrastruktur.

    Boeing Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 03.08.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Boeing Aktie. Mit einer Performance von +7,70 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Boeing Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,73 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 202,75, mit einem Plus von +7,70 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Boeing in den letzten drei Monaten Verluste von -3,02 % verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Boeing Aktie damit um +10,27 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,69 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Boeing eine positive Entwicklung von +1,52 % erlebt.

    Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,23 % geändert.

    Boeing Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +10,27 %
    1 Monat -4,69 %
    3 Monate -3,02 %
    1 Jahr -1,84 %
    Stand: 03.08.2026, 22:00 Uhr

    Informationen zur Boeing Aktie

    Es gibt 788 Mio. Boeing Aktien. Damit ist das Unternehmen 159,63 Mrd.EUR € wert.

    Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 03.08.2026


    Top- und Flop-Aktien am 03.08.2026 im S&P 500.

    Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 03.08.2026


    Top- und Flop-Aktien am 03.08.2026 im Dow Jones.

    Kleinstes Modell von Boeings 737-Max-Reihe zugelassen


    Boeing hat nach jahrelangen Verzögerungen eine Zulassung für das kleinste Flugzeug seiner Modellfamilie 737 Max bekommen. Der Airbus -Rivale kann nun Maschinen des Typs 737 Max 7 an Kunden ausliefern. Ursprünglich war angepeilt, die Modellvariante …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Airbus, General Dynamics und Co.

    Airbus, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,14 %. General Dynamics notiert im Minus, mit -0,05 %. Lockheed Martin notiert im Plus, mit +0,35 %. Northrop Grumman legt um +1,24 % zu RTX Corporation Reg Shs notiert im Plus, mit +0,45 %.

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    Ob die Boeing Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Boeing Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Boeing

    +7,52 %
    +10,27 %
    -4,69 %
    -3,02 %
    -1,84 %
    -11,94 %
    -0,99 %
    +59,42 %
    +1.246,81 %
    ISIN:US0970231058WKN:850471
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