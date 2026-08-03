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    Türkisches Schiff im Schwarzen Meer von Drohnen angegriffen

    Für Sie zusammengefasst
    • Drohnenangriff auf Nadeschda nahe Noworossijsk
    • Mindestens drei Seeleute an Bord schwer verletzt
    • Alle 23 Seeleute von russischer Marine gerettet
    Türkisches Schiff im Schwarzen Meer von Drohnen angegriffen
    Foto: Siarhei - 356130783

    NOWOROSSIJSK/ANKARA (dpa-AFX) - Bei einem Drohnenangriff auf ein türkisches Frachtschiff im Schwarzen Meer sind nach Regierungsangaben mindestens drei Seeleute schwer verletzt worden. Der Angriff traf das Schiff "Nadeschda" etwa 20 Seemeilen (37 Kilometer) vom russischen Hafen Noworossijsk entfernt auf der Fahrt nach Samsun in der Türkei. Das teilte die türkische Generaldirektion für Seeverkehr nach Presseberichten mit.

    Die Behörde legte sich zur Herkunft der Drohnen nicht fest. Türkische Medien berichteten unter Berufung auf den Kapitän, mehrere ukrainische Drohnen hätten das unter der Flagge von Kamerun fahrende Schiff angegriffen. Den Angaben nach brach ein Brand an Bord aus. Alle 23 Seeleute seien von der russischen Marine nach Noworossijsk in Sicherheit gebracht worden.

    Die Ukraine und Russland haben in den vergangenen Wochen die gegenseitigen Angriffe auf den Schiffsverkehr im Schwarzen Meer verstärkt./fko/DP/he






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