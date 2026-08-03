RBC belässt Boeing auf 'Outperform' - Ziel 265 Dollar

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Boeing Aktie

Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,68 % und einem Kurs von 202,7 auf Lang & Schwarz (03. August 2026, 22:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Boeing Aktie um +10,27 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,69 %.

Die Marktkapitalisierung von Boeing bezifferte sich zuletzt auf 159,71 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 281,25USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 265,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 295,00USD was eine Bandbreite von +30,90 %/+45,71 % bedeutet.