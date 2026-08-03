ANALYSE-FLASH
RBC belässt Boeing auf 'Outperform' - Ziel 265 Dollar
- RBC belässt Boeing auf Outperform mit Ziel 265 USD
- Zulassung 737 Max 7 erfolgte früher als erwartet
- Publikation der Originalstudie 03.08.2026 14:30 EDT
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing nach der Zulassung des Typs 737 Max 7 durch die Bundesluftfahrtbehörde der USA auf "Outperform" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Die Zulassung erfolge früher als erwartet, schrieb Ken Herbert am Montag. Nun verschiebe sich der Fokus Richtung Produktion./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 14:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 14:30 / EDT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Boeing Aktie
Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,68 % und einem Kurs von 202,7 auf Lang & Schwarz (03. August 2026, 22:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Boeing Aktie um +10,27 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,69 %.
Die Marktkapitalisierung von Boeing bezifferte sich zuletzt auf 159,71 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 281,25USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 265,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 295,00USD was eine Bandbreite von +30,90 %/+45,71 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 265 US-Dollar
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