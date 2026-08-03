KI-Datenfirma Palantir mit mehr als 90 Prozent Umsatzplus

Seit dem Hoch von etwa 180 Euro Anfang November gab es drei mal Quartalszahlen, die weit oberhalb der Erwartungen lagen. Der Kurs hat sich seither aber fast halbiert. Warum? So ist die Börse eben. Emotional, insbesondere bezüglich schwer zu bewertenden Unternehmen wie Palantir. Anfangs waren es Gewinnmitnahmen, die auch ich getätigt habe, weil Palantir zwischenzeitlich die Hälfte meines Depotwertes ausmachte. Inzwischen sind Panikverkäufe wegen des fallenden Kurses wohl eher die Ursache für die Kursrückgänge - Anleger, die teuer gekauft haben und herbe Verluste haben.





Ich habe jetzt noch ca. ein Drittel meines Bestands von Ende 2022, und dabei wird es vorerst bleiben. Schon einmal habe ich einen sogar prozentual höheren Kursrückgang mit Palantir hinnehmen müssen, nachdem die Aktie im Verlauf von 2022 von 19 auf 7 Euro gefallen war. Was habe ich gemacht? Nochmal so viele Aktien dazugekauft. Wiederhole ich jetzt jedoch nicht, weil Palantir immer noch die größte Position in meinem Depot ist.





Wie weit es runter geht, ist mir egal. Klar ist nur: Der Rebound wird kommen. Inzwischen ist Palantir vom KGV gar nicht mehr allzu teuer - kein Vergleich mit der utopischen Überbewertung von z.B. Tesla und SpaceX.