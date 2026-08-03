KI-Datenfirma Palantir mit mehr als 90 Prozent Umsatzplus
- Umsatz fast verdoppelt im Jahresvergleich 93 Prozent
- Erlöse 1,94 Milliarden Dollar übertrafen Erwartungen
- US-Geschäft dominierte mit 1,57 Milliarden Erlösen
MIAMI (dpa-AFX) - Das Geschäft der für ihre Zusammenarbeit mit US-Sicherheitsbehörden bekannten Datenanalyse-Firma Palantir ist im vergangenen Quartal rasant gewachsen. Das KI-Unternehmen konnte den Umsatz im Jahresvergleich mit einem Plus von 93 Prozent fast verdoppeln. Mit Erlösen von knapp 1,94 Milliarden Dollar übertraf Palantir deutlich die Erwartungen der Analysten, die im Schnitt eher mit 1,8 Milliarden Dollar gerechnet hatten. Allein binnen drei Monaten wuchs der Umsatz um rund ein Fünftel, wie das Unternehmen am Montag nach US-Börsenschluss mitteilte.
Die Aktie stieg im nachbörslichen Handel zeitweise um mehr als neun Prozent. Palantir hob die Umsatzprognose für das gesamte Jahr an und übertraf mit der Vorhersage für das laufende Quartal die Markterwartungen.
Palantir ist auf die Auswertung großer Datenmengen spezialisiert und liefert unter anderem Software, mit der Geheimdienst- und Militär-Informationen analysiert werden.
Das aktuelle Wachstum kommt vor allem aus dem US-Geschäft. Die Erlöse im Heimatmarkt waren im vergangenen Vierteljahr mit 1,57 Milliarden Dollar mehr als doppelt so hoch wie ein Jahr zuvor. Das Geschäft mit Regierungsbehörden wuchs um 90 Prozent auf 809 Millionen Dollar. Software von Palantir wird unter anderem vom Heimatschutzministerium und vom Pentagon eingesetzt - Medienberichten zufolge auch im Iran-Krieg. Das Geschäft mit Unternehmen in den USA stieg um 149 Prozent auf 764 Millionen Dollar./so/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Palantir Aktie
Die Palantir Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +13,84 % und einem Kurs von 121,6 auf Lang & Schwarz (03. August 2026, 22:45 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Palantir Aktie um +13,74 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,43 %.
Die Marktkapitalisierung von Palantir bezifferte sich zuletzt auf 275,07 Mrd..
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Seit dem Hoch von etwa 180 Euro Anfang November gab es drei mal Quartalszahlen, die weit oberhalb der Erwartungen lagen. Der Kurs hat sich seither aber fast halbiert. Warum? So ist die Börse eben. Emotional, insbesondere bezüglich schwer zu bewertenden Unternehmen wie Palantir. Anfangs waren es Gewinnmitnahmen, die auch ich getätigt habe, weil Palantir zwischenzeitlich die Hälfte meines Depotwertes ausmachte. Inzwischen sind Panikverkäufe wegen des fallenden Kurses wohl eher die Ursache für die Kursrückgänge - Anleger, die teuer gekauft haben und herbe Verluste haben.
Du bringst es auf den treffenden Punkt.
Bin nicht so sicher mit dem "Burry lag richtig". Der ist ja nun mit Absicht nicht erst nachher gekommen und hat gesagt: "Schaut mal, ich hab vor X Wochen geshorted und richtig Geld verdient" ... sondern vorher. Ob er nun recht hatte oder Realitäten geschaffen hat kann man jetzt diskutieren...