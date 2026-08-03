Verbio SE: EBITDA GJ 2025/26 übertrifft Prognose – Kurs steigt
Verbio SE übertrifft die eigenen Erwartungen: Stärkeres EBITDA, geringere Verschuldung und verbesserte CO2-Effizienz prägen das Geschäftsjahr 2025/2026.
Foto: Christophe Gateau - dpa
- Vorläufiges EBITDA für das GJ 2025/2026 rund EUR 192 Mio., deutlich über der bisherigen Prognose von 160–180 Mio.
- Treiber der positiven Entwicklung: bessere CO2-Effizienz der Verbio-Biokraftstoffe und höhere Absatzpreise als erwartet.
- Nettofinanzverschuldung zum 30. Juni 2026 ca. EUR 92 Mio., unter der Erwartung einer Maximalverschuldung von EUR 140 Mio.
- Die vollständigen Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2025/2026 werden im Geschäftsbericht zum 30. Juni 2026 am 24. September 2026 veröffentlicht.
- Verbio SE ist ein Biomasse-Unternehmen mit ca. 1.400 Mitarbeitenden und Standorten in Europa, Asien und Nordamerika.
- Der Hauptsitz von Verbio SE befindet sich in Zörbig, Deutschland.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Konzern-Jahresfinanzbericht 2025/2026, bei Verbio ist am 24.09.2026.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.525,04PKT (+0,98 %).
-3,03 %
-12,40 %
-8,53 %
-24,10 %
+152,22 %
-34,92 %
-38,29 %
+459,39 %
+62,00 %
Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte