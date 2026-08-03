ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt FMC auf 'Underweight' - Ziel 37,40 Euro
- JPMorgan belässt FMC Underweight Ziel 37,40 Euro
- Bereinigtes Ergebnis von FMC überraschte positiv
- Markterwartungen bleiben gleich Schätzungen H2 sinken
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 37,40 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis des Dialysekonzerns habe zwar positiv überrascht, schrieb David Adlington in einer ersten Einschätzung am Montag. Die Markterwartungen für das Gesamtjahr dürften sich trotzdem nicht groß ändern, denn wegen der beibehaltenen Unternehmensprognose müssten nun wohl die Schätzungen der Analysten für das zweite Halbjahr nach unten korrigiert werden./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 21:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 21:13 / BST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Medical Care Aktie
Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,14 % und einem Kurs von 44,22 auf Lang & Schwarz (03. August 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Medical Care Aktie um -1,44 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,19 %.
Die Marktkapitalisierung von Fresenius Medical Care bezifferte sich zuletzt auf 11,88 Mrd..
Fresenius Medical Care zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 44,00EUR was eine Bandbreite von -29,90 %/-0,50 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 37,40 Euro
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Community Beiträge zu Fresenius Medical Care - 578580 - DE0005785802
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