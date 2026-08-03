JPMorgan belässt FMC auf 'Underweight' - Ziel 37,40 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Medical Care Aktie

Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,14 % und einem Kurs von 44,22 auf Lang & Schwarz (03. August 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Medical Care Aktie um -1,44 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,19 %.

Die Marktkapitalisierung von Fresenius Medical Care bezifferte sich zuletzt auf 11,88 Mrd..

Fresenius Medical Care zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8400 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 44,00EUR was eine Bandbreite von -29,90 %/-0,50 % bedeutet.