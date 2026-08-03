Biokraftstoffhersteller Verbio verdient operativ mehr als erwartet.
- Verbio Ebitda bei rund 192 Millionen Euro erzielt
- Gewinne dank besserer CO2 Effizienz und Preisen
- Schulden stärker reduziert als zunächst erwartet
LEIPZIG (dpa-AFX) - Der Biokraftstoffhersteller Verbio hat im vergangenen Geschäftsjahr deutlich mehr verdient als zuletzt erwartet. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) habe in den zwölf Monaten bis Ende Juni auf Basis vorläufiger Berechnungen bei etwa 192 Millionen Euro gelegen, teilte das im SDax-Unternehmen am späten Montagabend in Leipzig mit. Verbio hatte erst Ende Mai die Prognose für den operativen Gewinn auf 160 Millionen Euro bis 180 Millionen Euro angehoben. "Die positive Entwicklung ist insbesondere auf die verbesserte CO2-Effizienz der Biokraftstoffe von Verbio sowie auf höhere Absatzpreise als erwartet zurückzuführen." Im Geschäftsjahr 2024/25 hatte Verbio lediglich rund 14 Millionen Euro verdient. Zudem konnten die Schulden stärker gedrückt werden als zunächst erwartet./zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Verbio Aktie
Die Verbio Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,82 % und einem Kurs von 18.546 auf Ariva Indikation (03. August 2026, 21:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Verbio Aktie um -12,40 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,53 %.
Die Marktkapitalisierung von Verbio bezifferte sich zuletzt auf 1,75 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Verbio Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von -9,22 %/+52,51 % bedeutet.
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dazu die ganzen Baumaschinen, Landwirtschaf usw.. Alles was im Endeffekt mit Motoren in "LKW Größe" oder darüber Schifffahrt, Lokomotiven auf Nebenstrecken, .......betrieben wird.
Hallo 51400 oder sage ich Deutsche Bank?