Biokraftstoffhersteller Verbio verdient operativ mehr als erwartet.

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Verbio Aktie

Die Verbio Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,82 % und einem Kurs von 18.546 auf Ariva Indikation (03. August 2026, 21:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Verbio Aktie um -12,40 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,53 %.

Die Marktkapitalisierung von Verbio bezifferte sich zuletzt auf 1,75 Mrd..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Verbio Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von -9,22 %/+52,51 % bedeutet.