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    Ihre wichtigsten Termine

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    Q2-Updates von SpaceX, Bayer, Biontech, Spotify, Pfizer, Continental, Merck & Co

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Q2-Updates von SpaceX, Bayer, Biontech, Spotify, Pfizer, Continental, Merck & Co
    Foto: Dall-E

    Untermehmenstermine

    05:00 Uhr, Großbritannien: HSBC Holdings, Halbjahreszahlen
    06:00 Uhr, Deutschland: Adtran Networks, Q2-Zahlen
    06:25 Uhr, Japan: Toyota, Q1-Zahlen
    06:30 Uhr, Japan: Mazda Motor, Q1-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: LEG Immobilien, Q2-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Lufthansa, Q2-Zahlen (10.00 Pk, 11.30 Analystencall)
    07:00 Uhr, Deutschland: Zalando, Q2-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Evonik, Q2-Zahlen (detailliert)
    07:10 Uhr, Deutschland: Elmos Semiconductor, Q2-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Hugo Boss, Q2-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Bayer, Q2-Zahlen (9.00 Pk, 14.00 Analystencall)
    07:30 Uhr, Deutschland: Pfeiffer Vacuum, Halbjahreszahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Continental, Q2-Zahlen
    08:00 Uhr, Großbritannien: Smith & Nephew, Halbjahreszahlen
    08:00 Uhr, Großbritannien: BP, Halbjahreszahlen
    12:00 Uhr, Deutschland: Biontech, Q2-Zahlen (14.00 Call)
    12:00 Uhr, USA: DuPont de Nemours, Q2-Zahlen
    12:00 Uhr, USA: Spotify, Q2-Zahlen
    12:30 Uhr, USA: Kimberly-Clark, Q2-Zahlen
    12:30 Uhr, USA: Merck & Co, Q2-Zahlen
    12:30 Uhr, USA: Caterpillar, Q2-Zahlen
    12:45 Uhr, USA: Pfizer, Q2-Zahlen
    13:00 Uhr, USA: McDonalds, Q2-Zahlen
    13:30 Uhr, USA: Cummins, Q2-Zahlen
    22:00 Uhr, USA: Amgen, Q2-Zahlen
    22:00 Uhr, USA: Pinterest, Q2-Zahlen
    22:00 Uhr, USA: Booking Holdings, Q2-Zahlen
    22:00 Uhr, USA: SpaceX, Q2-Zahlen
    22:05 Uhr, USA: Mattel, Q2-Zahlen
    22:15 Uhr, USA: AMD, Q2-Zahlen

    Konjunkturdaten

    09:00 Uhr, Spanien: Arbeitslosenzahlen 7/26
    10:00 Uhr, Italien: Einzelhandelsumsatz 6/26
    14:30 Uhr, USA: Handelsbilanz 6/26
    16:00 Uhr, USA: Auftragseingang Industrie 6/26
    16:00 Uhr, USA: JOLTS Offene Stellen 6/26
    16:00 Uhr, USA: Auftragseingang langlebige Güter 6/26 (endgültig)


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 31.07.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    01:30JapanJPNArbeitslosenquote
    01:30JapanJPNTokioter Verbraucherpreisindex ohne Lebensmittel und Energie (Jahr)
    01:30JapanJPNTokioter Verbraucherpreisindex (Jahr)
    01:30JapanJPNTokyo CPI ex Fresh Food (YoY)
    01:50JapanJPNEinzelhandelsumsätze großer Einzelhändler
    01:50JapanJPNEinzelhandelsumsätze (Jahr)
    01:50JapanJPNRetail Trade s.a (MoM)
    05:00JapanJPNBoJ Outlook Report
    05:00JapanJPNGeldpolitische Erklärung der BoJ
    05:11JapanJPNBoJ Interest Rate Decision
    08:30JapanJPNBoJ Press Conference
    08:45FrankreichFRAVerbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr )
    09:55DeutschlandDEUUnemployment Change
    09:55DeutschlandDEUArbeitslosenquote s.a.
    11:00Euro ZoneEURHarmonized Index of Consumer Prices (YoY)
    11:00Euro ZoneEURHarmonized Index of Consumer Prices (MoM)
    11:00ItalienITAVerbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr )
    11:00ItalienITAConsumer Price Index (YoY)
    11:00Euro ZoneEURCore Harmonized Index of Consumer Prices (YoY)
    11:00Euro ZoneEURCore Harmonized Index of Consumer Prices (MoM)
    11:20Euro ZoneEURRede von Kocher der EZB
    14:30USAUSAEmployment Cost Index
    14:30KanadaCANGross Domestic Product (MoM)
    15:45USAUSAChicago PMI
    16:00USAUSAUoM 5-year Consumer Inflation Expectation
    16:00USAUSAUoM 1-year Consumer Inflation Expectations
    16:00USAUSAMichigan Consumer Expectations Index
    16:00USAUSAMichigan Consumer Sentiment Index
    16:00USAUSAFed-Mitglied Logan spricht
    18:00USAUSAFOMC Mitglied Barkin spricht
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    12:30 WebinarHSBC: Der Blick ins Kleingedruckte - Kosten & Kündigungen bei Derivaten
    19:00 WebinarWH SelfInvest: Stocks finden, bevor die Bewegung losgeht!
    05.08. 08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
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    Ihre wichtigsten Termine Q2-Updates von SpaceX, Bayer, Biontech, Spotify, Pfizer, Continental, Merck & Co Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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