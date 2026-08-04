Ihre wichtigsten Termine
Q2-Updates von SpaceX, Bayer, Biontech, Spotify, Pfizer, Continental, Merck & Co
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Untermehmenstermine
05:00 Uhr, Großbritannien: HSBC Holdings, Halbjahreszahlen
06:00 Uhr, Deutschland: Adtran Networks, Q2-Zahlen
06:25 Uhr, Japan: Toyota, Q1-Zahlen
06:30 Uhr, Japan: Mazda Motor, Q1-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: LEG Immobilien, Q2-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Lufthansa, Q2-Zahlen (10.00 Pk, 11.30 Analystencall)
07:00 Uhr, Deutschland: Zalando, Q2-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Evonik, Q2-Zahlen (detailliert)
07:10 Uhr, Deutschland: Elmos Semiconductor, Q2-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Hugo Boss, Q2-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Bayer, Q2-Zahlen (9.00 Pk, 14.00 Analystencall)
07:30 Uhr, Deutschland: Pfeiffer Vacuum, Halbjahreszahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Continental, Q2-Zahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: Smith & Nephew, Halbjahreszahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: BP, Halbjahreszahlen
12:00 Uhr, Deutschland: Biontech, Q2-Zahlen (14.00 Call)
12:00 Uhr, USA: DuPont de Nemours, Q2-Zahlen
12:00 Uhr, USA: Spotify, Q2-Zahlen
12:30 Uhr, USA: Kimberly-Clark, Q2-Zahlen
12:30 Uhr, USA: Merck & Co, Q2-Zahlen
12:30 Uhr, USA: Caterpillar, Q2-Zahlen
12:45 Uhr, USA: Pfizer, Q2-Zahlen
13:00 Uhr, USA: McDonalds, Q2-Zahlen
13:30 Uhr, USA: Cummins, Q2-Zahlen
22:00 Uhr, USA: Amgen, Q2-Zahlen
22:00 Uhr, USA: Pinterest, Q2-Zahlen
22:00 Uhr, USA: Booking Holdings, Q2-Zahlen
22:00 Uhr, USA: SpaceX, Q2-Zahlen
22:05 Uhr, USA: Mattel, Q2-Zahlen
22:15 Uhr, USA: AMD, Q2-Zahlen
Konjunkturdaten
09:00 Uhr, Spanien: Arbeitslosenzahlen 7/26
10:00 Uhr, Italien: Einzelhandelsumsatz 6/26
14:30 Uhr, USA: Handelsbilanz 6/26
16:00 Uhr, USA: Auftragseingang Industrie 6/26
16:00 Uhr, USA: JOLTS Offene Stellen 6/26
16:00 Uhr, USA: Auftragseingang langlebige Güter 6/26 (endgültig)
Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 31.07.2026
Zeit Land Relev. Termin 01:30 JPN Arbeitslosenquote 01:30 JPN Tokioter Verbraucherpreisindex ohne Lebensmittel und Energie (Jahr) 01:30 JPN Tokioter Verbraucherpreisindex (Jahr) 01:30 JPN Tokyo CPI ex Fresh Food (YoY) 01:50 JPN Einzelhandelsumsätze großer Einzelhändler 01:50 JPN Einzelhandelsumsätze (Jahr) 01:50 JPN Retail Trade s.a (MoM) 05:00 JPN BoJ Outlook Report 05:00 JPN Geldpolitische Erklärung der BoJ 05:11 JPN BoJ Interest Rate Decision 08:30 JPN BoJ Press Conference 08:45 FRA Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) 09:55 DEU Unemployment Change 09:55 DEU Arbeitslosenquote s.a. 11:00 EUR Harmonized Index of Consumer Prices (YoY) 11:00 EUR Harmonized Index of Consumer Prices (MoM) 11:00 ITA Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) 11:00 ITA Consumer Price Index (YoY) 11:00 EUR Core Harmonized Index of Consumer Prices (YoY) 11:00 EUR Core Harmonized Index of Consumer Prices (MoM) 11:20 EUR Rede von Kocher der EZB 14:30 USA Employment Cost Index 14:30 CAN Gross Domestic Product (MoM) 15:45 USA Chicago PMI 16:00 USA UoM 5-year Consumer Inflation Expectation 16:00 USA UoM 1-year Consumer Inflation Expectations 16:00 USA Michigan Consumer Expectations Index 16:00 USA Michigan Consumer Sentiment Index 16:00 USA Fed-Mitglied Logan spricht 18:00 USA FOMC Mitglied Barkin spricht
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Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin