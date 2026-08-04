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    Adtran Networks SE: Q2-2026-Ergebnisse schockieren die Märkte

    Starkes zweites Quartal 2026: Umsatz, Marge und Ergebnis legen deutlich zu – getragen von hoher Kundennachfrage, Netzwerkausbau und gezielten Investitionen.

    Adtran Networks SE: Q2-2026-Ergebnisse schockieren die Märkte
    Foto: adobe.stock.com
    • Quartalsumsatz Q2 2026: EUR 133,4 Mio., ein Anstieg von 21,6% gegenüber Q2 2025.
    • Proforma-Bruttogewinn Q2 2026: EUR 47,1 Mio. (35,3% vom Umsatz), Verbesserung um 30,3% gegenüber Vorjahr.
    • Proforma-EBIT Q2 2026: EUR 4,4 Mio. (3,3% Marge) vs. Verlust von EUR 7,4 Mio. (-6,7%) im Vorjahr – deutliche Ergebnisverbesserung.
    • Treiber des Wachstums: starke Kundennachfrage, verstärkte Implementierungen im Portfolio für optische Netzwerke sowie Investitionen in Kapazität und Netzwerkmodernisierung.
    • Angaben sind ungeprüft und nach IFRS erstellt; Proforma-Zahlen schließen u. a. Aktienvergütung, Abschreibungen/Wertminderungen und einmalige M&A-/Restrukturierungskosten aus.
    • Der vollständige Konzernbericht für die ersten 6 Monate 2026 wird am 11. August 2026 veröffentlicht.

    Der nächste wichtige Termin, Pressemeldung zum Halbjahresfinanzbericht, bei Adtran Networks ist am 04.08.2026.

    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.525,04PKT (+0,98 %).


    Adtran Networks

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    ISIN:DE0005103006WKN:510300
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