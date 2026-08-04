Volatus Aerospace, Alzchem und Siltronic: Kursverdoppler dank Drohnen-Boom, Rüstungsfantasie und Chip-Comeback Drei Aktien aus drei unterschiedlichen Branchen mit drei starken Kurstreibern: Volatus Aerospace greift im milliardenschweren Drohnenmarkt an, Alzchem glänzt mit steigenden Margen und Siltronic steht vor dem operativen Comeback. Wir stellen die …



