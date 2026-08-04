Volatus Aerospace, Alzchem und Siltronic: Kursverdoppler dank Drohnen-Boom, Rüstungsfantasie und Chip-Comeback
Drei Aktien aus drei unterschiedlichen Branchen mit drei starken Kurstreibern: Volatus Aerospace greift im milliardenschweren Drohnenmarkt an, Alzchem glänzt mit steigenden Margen und Siltronic steht vor dem operativen Comeback. Wir stellen die …
Foto: zukunftsbilanzen.de
Drei Aktien aus drei unterschiedlichen Branchen mit drei starken Kurstreibern: Volatus Aerospace greift im milliardenschweren Drohnenmarkt an, Alzchem glänzt mit steigenden Margen und Siltronic steht vor dem operativen Comeback. Wir stellen die Aktien näher vor und zeigen, wo jetzt die größten Chancen liegen, was Analysten raten und für welche Anlegertypen die drei Titel geeignet sind.
Lesen sie den Artikel hier weiter
Lesen sie den Artikel hier weiter
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte