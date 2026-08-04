Jeder achte Erwachsene in Deutschland hält Kryptowährungen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Knapp neun Millionen Menschen in Deutschland ab 18 Jahren besitzen derzeit Kryptowährungen. Dies entspricht einem Anteil von 12,8 Prozent der volljährigen Bevölkerung, wie aus einer repräsentativen Umfrage des Meinungsinstituts YouGov im Auftrag der Management- und Technologieberatung BearingPoint hervorgeht.

4,9 Prozent der Befragten haben in der Vergangenheit Bitcoin oder andere Kryptowährungen besessen, sind aber bereits wieder aus dem Markt ausgestiegen. Ferner zeigt sich ein Potenzial von 11,4 Prozent (rund 7,9 Millionen Menschen), die noch keine Digitalwährungen halten, sich einen Kauf aber vorstellen können. Die große Mehrheit der Erwachsenen in Deutschland blickt jedoch distanziert auf die digitale Anlageklasse: 67,4 Prozent besitzen keine Kryptowährungen und schließen dies auch für die Zukunft kategorisch aus.