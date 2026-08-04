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    Telegram-App verschwand kurz aus iPhone-App-Store

    Für Sie zusammengefasst
    • Telegram kurzzeitig aus Apples App Store entfernt
    • Vorwürfe und Verfahren gegen Telegram weltweit
    • Telegram im Ukrainekonflikt und Nutzung per VPN
    Telegram-App verschwand kurz aus iPhone-App-Store
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Die App des Messaging-Dienstes Telegram ist in der Nacht zum Dienstag für kurze Zeit aus der Download-Plattform für Apples iPhone verschwunden. Von Apple gab es zunächst keine Erklärung dazu, auch Telegram und der aus Russland stammende Gründer Pawel Durow machten in ihren Social-Media-Accounts keine Angaben zu den Gründen. In Googles Download-Plattform für Android-Smartphones - und auch für Apples Mac-Computer - blieben die Telegram-Apps verfügbar

    In den vergangenen Jahren gab es verschiedene Kontroversen um Telegram. So wurde Durow 2024 in Frankreich wegen des Vorwurfs festgenommen, dass Telegram nicht ausreichend gegen den Missbrauch durch Kriminelle vorgehe. Die Behörden in Australien starteten ein Verfahren gegen Telegram wegen Vorwürfen, dass der Messaging-Dienst extremistische Beiträge nicht entdeckt und entfernt habe.

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    Telegram spielt zugleich eine wichtige Rolle unter anderem im Ukraine-Konflikt, weil beide Seiten über den Dienst Informationen zum Verlauf des russischen Angriffskrieges veröffentlichen. In Russland wurde Durow vergangene Woche auf eine Terroristen-Liste gesetzt. Ein Hintergrund waren Behauptungen, dass Telegram von ukrainischen Geheimdiensten genutzt werde, um Kontakt zu Russen anzubahnen. Telegram ist in Russland zwar blockiert, aber kann über verschlüsselte VPN-Verbindungen genutzt werden, die den Aufenthaltsort der Nutzer verschleiern./so/DP/zb

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Apple Aktie

    Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,78 % und einem Kurs von 303,4 auf Nasdaq (04. August 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Apple Aktie um -10,10 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,93 %.

    Die Marktkapitalisierung von Apple bezifferte sich zuletzt auf 3,86 Bil..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 317,57USD. Von den letzten 7 Analysten der Apple Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 285,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 350,00USD was eine Bandbreite von -6,07 %/+15,35 % bedeutet.





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