Übernahmekandidaten! Steyr Motors nach 20 %-Sprung! RE Royalties spannend! Und was macht Evotec? Um 20 % ist die Aktie von Steyr Motors in der vergangenen Woche kurzzeitig explodiert. Grund waren Übernahmespekulationen durch einen Drohnen- und Robotikspezialisten aus den USA. Die Gespräche wurden beendet, doch Analysten bleiben bullisch für den …



