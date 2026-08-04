Übernahmekandidaten! Steyr Motors nach 20 %-Sprung! RE Royalties spannend! Und was macht Evotec?
Um 20 % ist die Aktie von Steyr Motors in der vergangenen Woche kurzzeitig explodiert. Grund waren Übernahmespekulationen durch einen Drohnen- und Robotikspezialisten aus den USA. Die Gespräche wurden beendet, doch Analysten bleiben bullisch für den …
Foto: esg-aktien.de
Um 20 % ist die Aktie von Steyr Motors in der vergangenen Woche kurzzeitig explodiert. Grund waren Übernahmespekulationen durch einen Drohnen- und Robotikspezialisten aus den USA. Die Gespräche wurden beendet, doch Analysten bleiben bullisch für den Anbieter von Spezialmotoren aus Österreich. Bei RE Royalties könnte es noch in diesem Jahr zu einer Übernahme kommen. Das Management ist unzufrieden mit dem Aktienkurs und prüft sämtliche Optionen. Das Geschäftsmodell dürfte für kapitalstarke Interessenten interessant sein. Und was macht Evotec? Das deutsche Biotechnologieunternehmen wurde in den vergangenen Jahren immer wieder als Übernahmekandidat gehandelt. Entsprechende Spekulationen sorgten regelmäßig für kräftige Kurssprünge. Wie sieht es derzeit aus?
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