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    Tech- und KI-Aktien im Fokus: Super Micro Computer und Droneshield vor Rebound? Miivo AI formiert sich!

    Der Technologiesektor bleibt auch aktuell weiterhin, nicht nur durch die Künstliche Intelligenz, ein faszinierender Ort der Extreme. Während einige Unternehmen eine hohe Auftragsflut vor sich herschieben, sind andere durch ihre Kursbewegungen oder …

    Tech- und KI-Aktien im Fokus: Super Micro Computer und Droneshield vor Rebound? Miivo AI formiert sich!
    Foto: zukunftsbilanzen.de
    Der Technologiesektor bleibt auch aktuell weiterhin, nicht nur durch die Künstliche Intelligenz, ein faszinierender Ort der Extreme. Während einige Unternehmen eine hohe Auftragsflut vor sich herschieben, sind andere durch ihre Kursbewegungen oder ihre spannenden charttechnische Formationen im Fokus der Anleger. In diesem Umfeld bewegen sich auch die heutigen drei unterschiedlichen Player. Wir blicken auf den Server-Riesen Super Micro Computer, der den weltweiten Hunger nach KI-Rechenleistung stillt und aber trotzdem Fragen aufwirft. Wir beleuchten den Drohnenabwehr-Spezialisten Droneshield, der zuletzt nach seinem famosen Kursfeuerwerk vor einigen Monaten nun zuletzt für einen Kursabsturz sorgte, nachdem die Erwartungen vieler Analysten enttäuscht wurden. Zuletzt widmen wir uns dem aufstrebenden Newcomer Miivo AI, der Künstliche Intelligenz direkt in den Mittelpunkt kleiner und mittlerer Unternehmen bringt. Diese drei Aktien zeigen wie Kursanstieg, Kurssturz und unentdecktes Potenzial an der Börse beieinanderliegen. Lesen Sie weiter und schauen, wo sich Potenzial für Ihr Depot ergeben könnte.

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