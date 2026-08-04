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    Biontech legt Zahlen vor - gibt es Neues zu Standorten?

    Für Sie zusammengefasst
    • Guido Oelkers wird ab 1. Februar Vorstandsvorsitzender
    • Biontech stellt Quartalszahlen vor und Fokus auf Krebs
    • Umsatzrückgang, hoher Verlust und Werksschließungen
    Biontech legt Zahlen vor - gibt es Neues zu Standorten?
    Foto: Sebastian Gollnow - dpa

    MAINZ (dpa-AFX) - Nach einer wichtigen Personalie ist vor der Präsentation neuer Geschäftszahlen bei Biontech : Einen Tag nach der Bekanntgabe des Nachfolgers von Mitgründer Ugur Sahin an der Unternehmensspitze werden die Mainzer an diesem Dienstag ihre Geschäftszahlen zum zweiten Quartal vorstellen. Einmal mehr dürften sich die Blicke darauf richten, wie Biontech bei der Entwicklung von Krebsmedikamenten vorankommt.

    Im ersten Quartal hatte Biontech, das einst mit seinem Corona-Impfstoff Milliarden verdiente, einen zurückgehenden Umsatz verbucht. Die Erlöse lagen bei 118,1 Millionen nach 182,8 Millionen Euro in den ersten drei Monaten des Vorjahres. Der Rückgang sei vor allem auf niedrigere Umsätze mit den Covid-19-Vakzinen zurückzuführen, hieß es. Der Nettoverlust stieg und betrug 531,9 Millionen Euro (Vorjahresquartal: 415,8 Mio.). Als Grund hierfür nannte das Unternehmen höhere Entwicklungskosten.

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    Im Fokus stand zuletzt die Ankündigung von Biontech, Standorte in Idar-Oberstein, Marburg und Tübingen bis Ende 2027 zu schließen. Der Betrieb in Singapur soll voraussichtlich im ersten Quartal 2027 eingestellt werden.

    Das Thema dürfte auch Guido Oelkers beschäftigen. Seit Montag ist bekannt, dass er spätestens ab dem 1. Februar kommenden Jahres neuer Vorstandvorsitzender von Biontech werden und auf dem Posten Sahin ablösen wird, der gemeinsam mit seiner Frau Özlem Türeci ein neues Unternehmen gründen will. Oelkers kommt von dem schwedischen Biopharma-Unternehmen Swedish Orphan Biovitrum (Sobi), an dessen Spitze er seit 2017 stand./chs/DP/he

    BioNTech

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BioNTech Aktie

    Die BioNTech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,84 % und einem Kurs von 92,25 auf Nasdaq (04. August 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BioNTech Aktie um +1,03 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,51 %.

    Die Marktkapitalisierung von BioNTech bezifferte sich zuletzt auf 20,28 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 139,71USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 132,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 155,00USD was eine Bandbreite von +43,09 %/+68,02 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen der CEO-Ernennung auf die Bewertung, die Bedeutung laufender Studien und deren Zeitpläne als künftige Kurstreiber, mögliche Absprachen mit Moderna, Bilanzfragen (etwa BMS‑Zahlung) sowie die Einschätzung, dass Quartalszahlen eher ein Non‑Event sind; die Stimmung ist gespalten, Volatilität und kurzfristige Kursunsicherheit werden erwartet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BioNTech eingestellt.

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    dpa-AFX
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