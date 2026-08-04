Lufthansa berichtet über turbulentes Quartal
- Jubelfeier zum 100-Jahrestag trotz Streiks und Kosten
- Hohe Kerosinpreise machten viele Strecken unwirtschaftlich
- Cityline stillgelegt, 1.300 Jobs und 20.000 Flüge
FRANKFURT (dpa-AFX) - Jubelfeier, Streiks und teures Kerosin: Die Lufthansa bilanziert am Dienstag (7.00 Uhr) ein turbulentes zweites Quartal 2026. Im April hatte Europas größte Airline-Gruppe den 100. Jahrestag zur Gründung ihrer Vorgängerin feierlich begangen, gleichzeitig streikte aber das fliegende Personal der deutschen Kerngesellschaft.
In dem Konflikt mit Piloten und Flugbegleitern geht es vor allem um die Zukunft der dortigen Arbeitsplätze, die unter ständigem Kostendruck stehen. Das Management um Konzernchef Carsten Spohr will Flugzeuge und damit auch Jobs in Konzerngesellschaften verlagern, die kostengünstiger unterwegs sind.
Mitten in den Arbeitskampf platzte die Meldung, dass die traditionelle Regionaltochter Lufthansa Citylines abrupt eingestellt wird. Außer den hohen Personalkosten für die rund 1.300 Beschäftigten wurden als Grund auch die Kerosinpreise angeführt, die in der Folge des Irankriegs deutlich gestiegen waren und viele Strecken unwirtschaftlich machten. Lufthansa hat mit der Stilllegung der Cityline bis Oktober rund 20.000 Flüge gestrichen./ceb/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,66 % und einem Kurs von 9,271 auf Lang & Schwarz (03. August 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +7,00 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,23 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 11,12 Mrd..
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,4286EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +7,86 %/-13,71 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Deutsche Lufthansa - 823212 - DE0008232125
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Lufthansa. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
https://www.boersen-zeitung.de/unternehmen-branchen/air-france-klm-und-tap-buhlen-um-tap
wahnsinn, ich hätte gedacht diesmal gilt das Gesetz nicht: Lufthansa über 10, immer verkaufen…Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/cool.gif
da hast Du halt einen homogenen 350mio menschen Markt in USA, +Amerika als ganzes, also Canada, Südamerika +keine Umwege wegen Ukraine nach Asien.