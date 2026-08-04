Lufthansa berichtet über turbulentes Quartal

Mitten in den Arbeitskampf platzte die Meldung, dass die traditionelle Regionaltochter Lufthansa Citylines abrupt eingestellt wird. Außer den hohen Personalkosten für die rund 1.300 Beschäftigten wurden als Grund auch die Kerosinpreise angeführt, die in der Folge des Irankriegs deutlich gestiegen waren und viele Strecken unwirtschaftlich machten. Lufthansa hat mit der Stilllegung der Cityline bis Oktober rund 20.000 Flüge gestrichen./ceb/DP/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,66 % und einem Kurs von 9,271 auf Lang & Schwarz (03. August 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +7,00 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,23 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 11,12 Mrd..

Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,4286EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +7,86 %/-13,71 % bedeutet.