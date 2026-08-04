Baum in Oberleitung - Fahrgäste sitzen Stunden in ICE fest
Für Sie zusammengefasst
- Fahrgäste saßen über vier Stunden im ICE fest
- Baum in Oberleitung nachts von der Deutschen Bahn entfernt
- ICE mit Diesellok über stromlosen Abschnitt gezogen
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
SCHWELM (dpa-AFX) - Mehr als vier Stunden haben Fahrgäste in einem ICE in Nordrhein-Westfalen ausharren müssen, nachdem ein Baum in die Oberleitung gefallen war. Mitarbeiter der Deutschen Bahn entfernten in der Nacht den Baum auf dem Gleisabschnitt nahe Schwelm, wie ein Feuerwehrsprecher erklärte. Danach sei der Zug mit Hilfe einer Diesellok über den inzwischen stromlosen Streckenabschnitt gezogen worden, ehe er selbst wieder weiterfahren konnte./mgn/DP/zb
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