🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    TAGESVORSCHAU

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Termine am 4. August 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Zahlreiche Q2-/Q1-Berichte von Firmen weltweit
    • Hauptmeldungen aus Deutschland, USA und Japan
    • Wichtige Konjunkturdaten USA und EU nach Zeitplan
    TAGESVORSCHAU - Termine am 4. August 2026
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 4. August ^
    TERMINE UNTERNEHMEN
    05:00 GBR: HSBC Holdings, Halbjahreszahlen
    06:00 DEU: Adtran Networks, Q2-Zahlen
    06:30 JPN: Toyota, Q1-Zahlen
    06:30 JPN: Mazda Motor, Q1-Zahlen
    07:00 DEU: LEG Immobilien, Q2-Zahlen
    07:00 DEU: Deutsche Lufthansa, Q2-Zahlen (10.00 Pk, 11.30 Analystencall) 07:00 DEU: Zalando, Q2-Zahlen
    07:00 DEU: Hamborner Reit, Q2-Zahlen
    07:00 DEU: Evonik, Q2-Zahlen (detailliert)
    07:00 AUT: AT&S, Q1-Zahlen
    07:00 AUT: AMS Osram, Q2-Zahlen (9.45 Pk)
    07:10 DEU: Elmos Semiconductor, Q2-Zahlen
    07:30 DEU: Hugo Boss, Q2-Zahlen
    07:30 DEU: Bayer, Q2-Zahlen (9.00 Pk, 14.00 Analystencall) 07:30 DEU: Pfeiffer Vacuum, Halbjahreszahlen
    07:30 DEU: Continental, Q2-Zahlen
    07:30 SAU: Aramco, Q2-Zahlen
    08:00 GBR: Travis Perkins, Halbjahreszahlen
    08:00 GBR: Smith & Nephew, Halbjahreszahlen
    08:00 GBR: BP, Halbjahreszahlen
    09:00 DEU: Bayer, Q2-Zahlen
    12:00 DEU: Biontech, Q2-Zahlen (14.00 Call)
    12:00 USA: DuPont de Nemours, Q2-Zahlen
    12:00 USA: Spotify, Q2-Zahlen
    12:30 USA: Kimberly-Clark, Q2-Zahlen
    12:30 USA: Merck & Co, Q2-Zahlen
    12:30 USA: Caterpillar, Q2-Zahlen
    12:45 USA: Pfizer, Q2-Zahlen
    13:00 USA: McDonalds, Q2-Zahlen
    13:30 USA: Cummins, Q2-Zahlen
    22:00 USA: SpaceX, Q2-Zahlen
    22:00 USA: Amgen, Q2-Zahlen
    22:00 USA: Pinterest, Q2-Zahlen
    22:00 USA: Booking Holdings, Q2-Zahlen
    22:05 USA: Mattel, Q2-Zahlen
    22:15 USA: AMD, Q2-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    ITA: Buzzi Unicem, Halbjahreszahlen
    USA: The Mosaic, Q2-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 7/26
    10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 6/26
    14:30 USA: Handelsbilanz 6/26
    16:00 USA: Auftragseingang Industrie 6/26
    16:00 USA: JOLTS Offene Stellen 6/26
    16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 6/26 (endgültig)

    SONSTIGE TERMINE
    10:00 DEU: Festakt Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) zum 75-jähriges Bestehen, Flensburg °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    TAGESVORSCHAU Termine am 4. August 2026 Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 4. August ^ TERMINE UNTERNEHMEN 05:00 GBR: HSBC Holdings, Halbjahreszahlen 06:00 DEU: Adtran Networks, Q2-Zahlen 06:30 JPN: Toyota, Q1-Zahlen 06:30 JPN: Mazda Motor, Q1-Zahlen 07:00 DEU: LEG …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     