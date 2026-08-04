Apple entfernte kurz Telegram aus iPhone-App-Store

In den vergangenen Jahren gab es verschiedene Kontroversen um Telegram. So wurde Gründer Pawel Durow 2024 in Frankreich wegen des Vorwurfs festgenommen, dass Telegram nicht ausreichend gegen den Missbrauch durch Kriminelle vorgehe. Die Behörden in Australien starteten ein Verfahren gegen Telegram wegen Vorwürfen, dass der Messaging-Dienst extremistische Beiträge nicht entdeckt und entfernt habe.

SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Apple hat die App des Messaging-Dienstes Telegram wegen Verbreitung von Kinderpornografie für kurze Zeit aus der Download-Plattform für seine iPhones entfernt. Die App wurde dem Konzern zufolge wieder zugelassen, nachdem Telegram die Inhalte entfernt und den Nutzer, der sie verbreitet hatte, von der Plattform verbannte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Telegram spielt zugleich eine wichtige Rolle unter anderem im Ukraine-Konflikt, weil beide Seiten über den Dienst Informationen zum Verlauf des russischen Angriffskrieges veröffentlichen. In Russland wurde Durow vergangene Woche auf eine Terroristen-Liste gesetzt.

Ein Hintergrund waren Behauptungen, dass Telegram von ukrainischen Geheimdiensten genutzt werde, um Kontakt zu Russen anzubahnen. Telegram ist in Russland zwar blockiert, aber kann über verschlüsselte VPN-Verbindungen genutzt werden, die den Aufenthaltsort der Nutzer verschleiern./so/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Apple Aktie Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,78 % und einem Kurs von 303,4 auf Nasdaq (04. August 2026, 02:00 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Apple Aktie um -10,10 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,93 %. Die Marktkapitalisierung von Apple bezifferte sich zuletzt auf 3,86 Bil.. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 317,57USD. Von den letzten 7 Analysten der Apple Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 285,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 350,00USD was eine Bandbreite von -6,07 %/+15,35 % bedeutet.



