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    Adtran Networks wächst kräftig und verdient operativ wieder Geld

    Für Sie zusammengefasst
    • Operatives EBIT dank starkem Wachstum bei 4,4 Mio
    • Umsatz stieg knapp 22 Prozent auf 133,4 Mio Euro
    • Verbesserte Bruttomarge und strenge Kostendisziplin
    Adtran Networks wächst kräftig und verdient operativ wieder Geld
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Telekomausrüster Adtran Networks ist im zweiten Quartal dank eines starken Wachstums operativ in die Gewinnzone zurückgekehrt. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) habe 4,4 Millionen Euro betragen, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Dienstag in München mit. Ein Jahr zuvor hatte der operative Verlust bei 7,4 Millionen gelegen und auch zum Jahresauftakt steckte Adtran noch in den roten Zahlen.

    Die deutliche Verbesserung sei auf das starke Umsatzwachstum, die verbesserte Bruttorentabilität sowie die anhaltende Fokussierung auf operative Kostendisziplin zurückzuführen. Der Erlös zog um knapp 22 Prozent auf 133,4 Millionen Euro an. "Das Wachstum gegenüber dem Vorjahr wurde durch eine starke Kundennachfrage und vermehrte Implementierungen im gesamten Portfolio für optische Netzwerke des Unternehmens getrieben", hieß es in der Mitteilung.

    Adtran Networks (früher Adva) gehört seit einigen Jahren zum US-Konzern Adtran Holdings . Dieser hält etwas mehr als zwei Drittel der Adtran-Networks-Anteile. Der Kurs der Adtran-Networks-Aktie legte in diesem Jahr um knapp sieben Prozent zu. Der Börsenwert beträgt etwas mehr als 1,2 Milliarden Euro./zb/mne/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ADTRAN Holdings Aktie

    Die ADTRAN Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,43 % und einem Kurs von 23,30 auf Lang & Schwarz (03. August 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ADTRAN Holdings Aktie um -5,94 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -30,62 %.

    Die Marktkapitalisierung von ADTRAN Holdings bezifferte sich zuletzt auf 599,39 Mio..

    Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,000EUR.





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