adidas Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur adidas Aktie im Überblick.

17 Analysten empfehlen die adidas Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die adidas Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die adidas Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der adidas Aktie beträgt 214,33€. Die adidas Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +29,39 %.