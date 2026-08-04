Aktie kaufen oder verkaufen
adidas Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Daniel Karmann - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur adidas Aktie im Überblick.
17 Analysten empfehlen die adidas Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die adidas Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die adidas Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der adidas Aktie beträgt 214,33€. Die adidas Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +29,39 %.
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Analysten und Kursziele für die adidas Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|205,00Euro
|+23,75 %
|-
|Goldman Sachs
|185,00Euro
|+11,68 %
|-
|JPMorgan
|230,00Euro
|+38,85 %
|-
|JPMorgan
|230,00Euro
|+38,85 %
|-
|JPMORGAN
|230,00EUR
|+38,85 %
|01.07.2026
|RBC
|210,00EUR
|+26,77 %
|01.07.2026
|UBS
|219,00EUR
|+32,21 %
|01.07.2026
|DZ BANK
|-
|-
|02.07.2026
|JPMORGAN
|230,00EUR
|+38,85 %
|16.07.2026
|GOLDMAN SACHS
|185,00EUR
|+11,68 %
|30.06.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|245,00EUR
|+47,90 %
|30.07.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|210,00EUR
|+26,77 %
|30.07.2026
|JEFFERIES
|205,00EUR
|+23,75 %
|30.07.2026
|JPMORGAN
|230,00EUR
|+38,85 %
|30.07.2026
|JPMORGAN
|230,00EUR
|+38,85 %
|30.07.2026
|RBC
|200,00EUR
|+20,74 %
|30.07.2026
|UBS
|219,00EUR
|+32,21 %
|30.07.2026
|DZ BANK
|-
|-
|31.07.2026
|BERENBERG
|190,00EUR
|+14,70 %
|31.07.2026
|JEFFERIES
|205,00EUR
|+23,75 %
|31.07.2026
+0,15 %
-8,11 %
-10,60 %
+12,00 %
-1,79 %
-7,59 %
-49,07 %
+13,74 %
+1.670,17 %
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