Aktie kaufen oder verkaufen
International Consolidated Airlines Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Iberia - Iberia
Aktuelle Analystenmeinungen zur International Consolidated Airlines Group Aktie im Überblick.
16 Analysten empfehlen die International Consolidated Airlines Group Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die International Consolidated Airlines Group Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der International Consolidated Airlines Group Aktie beträgt 89,25€. Die International Consolidated Airlines Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1.655,49 %.
Analysten und Kursziele für die International Consolidated Airlines Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein
|-
|-
|-
|Bernstein
|-
|-
|-
|Analyst
|465,00Euro
|+9.046,34 %
|-
|Bernstein
|550,00Euro
|+10.718,25 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|6,00GBP
|+37,66 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|4,00GBP
|-8,23 %
|01.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|4,00GBP
|-8,23 %
|05.07.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|06.07.2026
|BARCLAYS
|5,00GBP
|+14,72 %
|07.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|5,00GBP
|+14,72 %
|07.07.2026
|GOLDMAN SACHS
|5,00GBP
|+14,72 %
|13.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|5,00GBP
|+14,72 %
|15.07.2026
|RBC
|-
|-
|16.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|5,00GBP
|+14,72 %
|21.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|5,00GBP
|+14,72 %
|31.07.2026
|RBC
|4,00GBP
|-8,23 %
|31.07.2026
-0,02 %
-1,85 %
-8,46 %
+17,71 %
+18,29 %
+167,30 %
+148,61 %
+64,06 %
+121,10 %
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