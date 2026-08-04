Aktie kaufen oder verkaufen
Rolls-Royce Holdings Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Jonathan Brady - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Rolls-Royce Holdings Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Rolls-Royce Holdings Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Rolls-Royce Holdings Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Rolls-Royce Holdings Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Rolls-Royce Holdings Aktie beträgt 430,07€. Die Rolls-Royce Holdings Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +2.367,99 %.
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Analysten und Kursziele für die Rolls-Royce Holdings Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|1,87 Tsd.Euro
|+10.631,09 %
|-
|Analyst
|1,87 Tsd.Euro
|+10.631,09 %
|-
|GOLDMAN SACHS
|15,00GBP
|+0,40 %
|09.07.2026
|JEFFERIES
|18,00GBP
|+20,48 %
|09.07.2026
|BERENBERG
|14,00GBP
|-6,29 %
|14.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|15,00GBP
|+0,40 %
|26.07.2026
|JEFFERIES
|18,00GBP
|+20,48 %
|30.07.2026
|JPMORGAN
|16,00GBP
|+7,10 %
|30.07.2026
|RBC
|16,00GBP
|+7,10 %
|30.07.2026
+0,01 %
+4,66 %
-0,75 %
+26,13 %
+40,08 %
+677,95 %
+1.308,50 %
+469,09 %
+595,13 %
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