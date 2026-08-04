Aktie kaufen oder verkaufen
Swiss Re Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Ennio Leanza - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Swiss Re Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Swiss Re Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die Swiss Re Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Swiss Re Aktie mit verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Swiss Re Aktie beträgt 135,02€. Die Swiss Re Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -7,09 %.
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Analysten und Kursziele für die Swiss Re Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|125,00Euro
|-13,99 %
|-
|GOLDMAN SACHS
|118,00CHF
|-12,93 %
|07.07.2026
|JEFFERIES
|130,00CHF
|-4,07 %
|10.07.2026
|JPMORGAN
|140,00CHF
|+3,31 %
|14.07.2026
|JPMORGAN
|125,00CHF
|-7,76 %
|27.07.2026
-0,02 %
-0,79 %
+3,10 %
+5,37 %
-5,91 %
+56,35 %
+87,69 %
+95,32 %
+213,82 %
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