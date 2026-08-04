easyJet Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur easyJet Aktie im Überblick.

10 Analysten empfehlen die easyJet Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die easyJet Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die easyJet Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die easyJet Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der easyJet Aktie beträgt 5,99€. Die easyJet Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -20,45 %.