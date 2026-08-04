Aktie kaufen oder verkaufen
easyJet Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Patrick Pleul - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur easyJet Aktie im Überblick.
10 Analysten empfehlen die easyJet Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die easyJet Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die easyJet Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die easyJet Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der easyJet Aktie beträgt 5,99€. Die easyJet Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -20,45 %.
Analysten und Kursziele für die easyJet Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|5,00GBP
|-22,52 %
|-
|JPMORGAN
|3,00GBP
|-53,51 %
|02.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|6,00GBP
|-7,02 %
|05.07.2026
|JPMORGAN
|3,00GBP
|-53,51 %
|05.07.2026
|RBC
|6,00GBP
|-7,02 %
|06.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|6,00GBP
|-7,02 %
|07.07.2026
|BARCLAYS
|6,00GBP
|-7,02 %
|07.07.2026
|RBC
|6,00GBP
|-7,02 %
|10.07.2026
|JPMORGAN
|3,00GBP
|-53,51 %
|10.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|6,00GBP
|-7,02 %
|15.07.2026
|RBC
|-
|-
|16.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|6,00GBP
|-7,02 %
|21.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|6,00GBP
|-7,02 %
|23.07.2026
|RBC
|6,00GBP
|-7,02 %
|23.07.2026
|JPMORGAN
|3,00GBP
|-53,51 %
|23.07.2026
|UBS
|6,00GBP
|-7,02 %
|24.07.2026
0,00 %
+3,38 %
+16,10 %
+82,78 %
+33,96 %
+45,39 %
-8,73 %
-24,89 %
+3,08 %
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