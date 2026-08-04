Aktie kaufen oder verkaufen
Meta Platforms (A) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Meta Platforms
Aktuelle Analystenmeinungen zur Meta Platforms (A) Aktie im Überblick.
11 Analysten empfehlen die Meta Platforms (A) Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Meta Platforms (A) Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Meta Platforms (A) Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Meta Platforms (A) Aktie beträgt 778,08€. Die Meta Platforms (A) Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +31,82 %.
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Analysten und Kursziele für die Meta Platforms (A) Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|825,00US-Dollar
|+39,77 %
|-
|Analyst
|825,00US-Dollar
|+39,77 %
|-
|JPMorgan
|640,00US-Dollar
|+8,43 %
|-
|JEFFERIES
|825,00USD
|+39,77 %
|01.07.2026
|UBS
|865,00USD
|+46,55 %
|01.07.2026
|JPMORGAN
|725,00USD
|+22,83 %
|02.07.2026
|JEFFERIES
|825,00USD
|+39,77 %
|08.07.2026
|JEFFERIES
|825,00USD
|+39,77 %
|20.07.2026
|JEFFERIES
|825,00USD
|+39,77 %
|20.07.2026
|RBC
|810,00USD
|+37,23 %
|29.07.2026
|DZ BANK
|-
|-
|30.07.2026
|JPMORGAN
|640,00USD
|+8,43 %
|30.07.2026
|RBC
|770,00USD
|+30,46 %
|30.07.2026
|UBS
|715,00USD
|+21,14 %
|30.07.2026
+6,02 %
-0,91 %
-0,17 %
-3,47 %
-22,07 %
+87,40 %
+67,30 %
+380,10 %
+1.438,29 %
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