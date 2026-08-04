Aktie kaufen oder verkaufen
Medios Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Jan Woitas - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Medios Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Medios Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Medios Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Medios Aktie beträgt 21,75€. Die Medios Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +95,24 %.
Analysten und Kursziele für die Medios Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|24,00Euro
|+115,44 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|18,00EUR
|+61,58 %
|-
|BERENBERG
|25,00EUR
|+124,42 %
|28.07.2026
|WARBURG RESEARCH
|20,00EUR
|+79,53 %
|30.07.2026
0,00 %
-8,91 %
-10,31 %
-18,09 %
-12,21 %
-35,16 %
-68,40 %
+12,51 %
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