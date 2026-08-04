Aktie kaufen oder verkaufen
ASML Holding Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Nicolas Economou - picture alliance / NurPhoto
Aktuelle Analystenmeinungen zur ASML Holding Aktie im Überblick.
21 Analysten empfehlen die ASML Holding Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die ASML Holding Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die ASML Holding Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der ASML Holding Aktie beträgt 2,05 Tsd.€. Die ASML Holding Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +42,90 %.
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Analysten und Kursziele für die ASML Holding Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|1,65 Tsd.Euro
|+15,23 %
|-
|Barclays Capital
|2,00 Tsd.Euro
|+39,67 %
|-
|JPMorgan
|1,90 Tsd.Euro
|+32,69 %
|-
|UBS
|2,10 Tsd.Euro
|+46,66 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|1,80 Tsd.EUR
|+25,71 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|2,15 Tsd.EUR
|+50,15 %
|-
|GOLDMAN SACHS
|2,00 Tsd.EUR
|+39,67 %
|01.07.2026
|UBS
|2,10 Tsd.EUR
|+46,66 %
|01.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|2,30 Tsd.EUR
|+60,63 %
|05.07.2026
|JPMORGAN
|1,90 Tsd.EUR
|+32,69 %
|06.07.2026
|JEFFERIES
|1,56 Tsd.EUR
|+8,95 %
|15.07.2026
|JEFFERIES
|1,65 Tsd.EUR
|+15,23 %
|15.07.2026
|BARCLAYS
|2,00 Tsd.EUR
|+39,67 %
|15.07.2026
|BERENBERG
|2,10 Tsd.EUR
|+46,66 %
|15.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|2,30 Tsd.EUR
|+60,63 %
|15.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|2,50 Tsd.EUR
|+74,59 %
|15.07.2026
|GOLDMAN SACHS
|2,00 Tsd.EUR
|+39,67 %
|15.07.2026
|JPMORGAN
|1,90 Tsd.EUR
|+32,69 %
|15.07.2026
|JPMORGAN
|2,10 Tsd.EUR
|+46,66 %
|15.07.2026
|ODDO BHF
|2,00 Tsd.EUR
|+39,67 %
|15.07.2026
|UBS
|2,25 Tsd.EUR
|+57,13 %
|15.07.2026
|DZ BANK
|-
|-
|16.07.2026
|UBS
|2,25 Tsd.EUR
|+57,13 %
|21.07.2026
|UBS
|2,10 Tsd.EUR
|+46,66 %
|30.06.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|2,50 Tsd.EUR
|+74,59 %
|30.07.2026
+0,49 %
+0,34 %
-10,56 %
+16,59 %
+138,65 %
+129,81 %
+117,57 %
+1.369,58 %
+5.361,04 %
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