Talanx Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Talanx Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die Talanx Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Talanx Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Talanx Aktie beträgt 145,71€. Die Talanx Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +25,56 %.