Aktie kaufen oder verkaufen
Talanx Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Sebastian Gollnow - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Talanx Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Talanx Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Talanx Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Talanx Aktie beträgt 145,71€. Die Talanx Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +25,56 %.
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Analysten und Kursziele für die Talanx Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Berenberg Bank
|160,00Euro
|+37,87 %
|-
|Goldman Sachs
|137,00Euro
|+18,05 %
|-
|BERENBERG
|143,00EUR
|+23,22 %
|14.07.2026
|BERENBERG
|160,00EUR
|+37,87 %
|21.07.2026
|JPMORGAN
|125,00EUR
|+7,71 %
|22.07.2026
|BERENBERG
|158,00EUR
|+36,15 %
|28.07.2026
|GOLDMAN SACHS
|137,00EUR
|+18,05 %
|28.07.2026
+0,17 %
+1,13 %
+2,65 %
+2,74 %
+1,66 %
+106,40 %
+225,21 %
+332,06 %
+483,42 %
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