Aktie kaufen oder verkaufen
T-Mobile US Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Walter Cicchetti - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur T-Mobile US Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die T-Mobile US Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die T-Mobile US Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die T-Mobile US Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der T-Mobile US Aktie beträgt 244,29€. Die T-Mobile US Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +37,94 %.
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Analysten und Kursziele für die T-Mobile US Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ Bank
|240,00US-Dollar
|+35,52 %
|-
|UBS
|235,00US-Dollar
|+32,70 %
|-
|JPMORGAN
|275,00USD
|+55,29 %
|10.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|220,00USD
|+24,23 %
|13.07.2026
|RBC
|230,00USD
|+29,88 %
|23.07.2026
|UBS
|235,00USD
|+32,70 %
|23.07.2026
|JPMORGAN
|275,00USD
|+55,29 %
|24.07.2026
|DZ BANK
|-
|-
|27.07.2026
+0,47 %
-1,56 %
+0,42 %
-8,05 %
-25,26 %
+23,24 %
+26,37 %
+267,52 %
+1.157,40 %
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