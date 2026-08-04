Aktie kaufen oder verkaufen
Kion Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Arne Dedert - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Kion Group Aktie im Überblick.
11 Analysten empfehlen die Kion Group Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Kion Group Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Kion Group Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Kion Group Aktie beträgt 58,33€. Die Kion Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +45,67 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Kion Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein
|65,00Euro
|+62,32 %
|-
|Warburg Research
|61,00Euro
|+52,33 %
|-
|Warburg Research
|61,00Euro
|+52,33 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|63,00EUR
|+57,32 %
|-
|BERENBERG
|47,00EUR
|+17,37 %
|02.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|65,00EUR
|+62,32 %
|02.07.2026
|JPMORGAN
|76,00EUR
|+89,79 %
|02.07.2026
|WARBURG RESEARCH
|61,00EUR
|+52,33 %
|03.07.2026
|UBS
|59,00EUR
|+47,33 %
|06.07.2026
|JEFFERIES
|43,00EUR
|+7,38 %
|09.07.2026
|BERENBERG
|47,00EUR
|+17,37 %
|30.07.2026
|JEFFERIES
|43,00EUR
|+7,38 %
|30.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|58,00EUR
|+44,84 %
|30.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|65,00EUR
|+62,32 %
|30.07.2026
|WARBURG RESEARCH
|61,00EUR
|+52,33 %
|30.07.2026
+0,67 %
-4,50 %
-8,84 %
-9,09 %
-23,09 %
+6,28 %
-54,85 %
-16,87 %
+36,58 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte