Kion Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Kion Group Aktie im Überblick.

11 Analysten empfehlen die Kion Group Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Kion Group Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Kion Group Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Kion Group Aktie beträgt 58,33€. Die Kion Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +45,67 %.