Smartbroker Holding Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Smartbroker Holding Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die Smartbroker Holding Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Smartbroker Holding Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Smartbroker Holding Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Smartbroker Holding Aktie beträgt 17,00€. Die Smartbroker Holding Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +94,73 %.