Aktie kaufen oder verkaufen
Smartbroker Holding Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
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Aktuelle Analystenmeinungen zur Smartbroker Holding Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Smartbroker Holding Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Smartbroker Holding Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Smartbroker Holding Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Smartbroker Holding Aktie beträgt 17,00€. Die Smartbroker Holding Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +94,73 %.
Analysten und Kursziele für die Smartbroker Holding Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
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|Analyst
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|-
|Analyst
|-
|-
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|Cosmin Filker
|-
|-
|-
|GBC
|-
|-
|-
|Analyst
|17,00Euro
|+94,73 %
|-
|GBC
|17,00Euro
|+94,73 %
|-
+0,23 %
-6,36 %
-11,18 %
-30,24 %
-20,92 %
-4,88 %
-62,04 %
+1.424,49 %
+987,28 %
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