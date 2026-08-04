Aktie kaufen oder verkaufen
Vodafone Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Federico Gambarini - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Vodafone Group Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Vodafone Group Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Vodafone Group Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Vodafone Group Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Vodafone Group Aktie beträgt 17,31€. Die Vodafone Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1.171,74 %.
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Analysten und Kursziele für die Vodafone Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank
|150,00Euro
|+10.917,26 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|1,00GBP
|-14,33 %
|-
|UBS
|0,00GBP
|-100,00 %
|10.07.2026
|BERENBERG
|1,00GBP
|-14,33 %
|10.07.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|1,00GBP
|-14,33 %
|13.07.2026
|JPMORGAN
|0,00GBP
|-100,00 %
|27.07.2026
|UBS
|0,00GBP
|-100,00 %
|27.07.2026
|BERENBERG
|1,00GBP
|-14,33 %
|27.07.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|1,00GBP
|-14,33 %
|27.07.2026
-0,18 %
-2,52 %
+17,49 %
-0,88 %
+43,14 %
+56,56 %
-3,60 %
-51,64 %
-28,12 %
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