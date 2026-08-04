Aktie kaufen oder verkaufen
argenx Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur argenx Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die argenx Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die argenx Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der argenx Aktie beträgt 906,67€. Die argenx Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +25,26 %.
Analysten und Kursziele für die argenx Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein
|877,00Euro
|+21,17 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|900,00EUR
|+24,34 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|900,00EUR
|+24,34 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|900,00EUR
|+24,34 %
|-
|JEFFERIES
|-
|-
|23.07.2026
|RBC
|-
|-
|23.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|877,00EUR
|+21,17 %
|23.07.2026
|DZ BANK
|-
|-
|24.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|986,00EUR
|+36,23 %
|27.07.2026
-0,06 %
-8,23 %
-13,30 %
+8,08 %
+24,95 %
+60,28 %
+172,53 %
+9.041,77 %
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