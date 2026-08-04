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    Aktie kaufen oder verkaufen

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    DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26

    Aktie kaufen oder verkaufen - DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
    Foto: Zur Rose Group AG

    Aktuelle Analystenmeinungen zur DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie im Überblick.
    4 Analysten empfehlen die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie beträgt 9,52. Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -11,70 %.

    Analysten und Kursziele für die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Deutsche Bank 11,00Euro +2,04 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 11,00CHF +9,42 % -
    JEFFERIES 9,00CHF -10,47 % 07.07.2026
    UBS 4,00CHF -60,21 % 15.07.2026
    JEFFERIES 9,00CHF -10,47 % 15.07.2026
    UBS 10,00CHF -0,52 % 17.07.2026

    DocMorris AG (ex zur Rose)

    +0,14 %
    -2,80 %
    +7,26 %
    +38,60 %
    +32,07 %
    -36,06 %
    -89,03 %
    -77,07 %
    ISIN:CH0042615283WKN:A0Q6J0
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    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 11,33CHF, was eine Steigerung von +13,23% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Aktie kaufen oder verkaufen DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26 Im Juli `26 haben 6 Analysten die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie eingestuft.
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