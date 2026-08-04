Aktie kaufen oder verkaufen
DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Zur Rose Group AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie beträgt 9,52€. Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -11,70 %.
Analysten und Kursziele für die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank
|11,00Euro
|+2,04 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|11,00CHF
|+9,42 %
|-
|JEFFERIES
|9,00CHF
|-10,47 %
|07.07.2026
|UBS
|4,00CHF
|-60,21 %
|15.07.2026
|JEFFERIES
|9,00CHF
|-10,47 %
|15.07.2026
|UBS
|10,00CHF
|-0,52 %
|17.07.2026
+0,14 %
-2,80 %
+7,26 %
+38,60 %
+32,07 %
-36,06 %
-89,03 %
-77,07 %
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