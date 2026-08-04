Aktie kaufen oder verkaufen
UBS Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: lenscap50 - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur UBS Group Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die UBS Group Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die UBS Group Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der UBS Group Aktie beträgt 45,90€. Die UBS Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +0,12 %.
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Analysten und Kursziele für die UBS Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|-
|-
|-
|JPMORGAN
|44,00CHF
|+2,93 %
|05.07.2026
|RBC
|40,00CHF
|-6,43 %
|08.07.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|21.07.2026
|JPMORGAN
|44,00CHF
|+2,93 %
|29.07.2026
|RBC
|40,00CHF
|-6,43 %
|29.07.2026
|DZ BANK
|-
|-
|30.07.2026
|JPMORGAN
|46,00CHF
|+7,61 %
|30.07.2026
+0,60 %
-0,68 %
+2,69 %
+22,04 %
+44,24 %
+132,13 %
+224,65 %
+289,73 %
+106,76 %
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