Aktie kaufen oder verkaufen
Hapag-Lloyd Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Marcus Brandt - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Hapag-Lloyd Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Hapag-Lloyd Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die Hapag-Lloyd Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Hapag-Lloyd Aktie mit verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Hapag-Lloyd Aktie beträgt 90,67€. Die Hapag-Lloyd Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -28,33 %.
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Analysten und Kursziele für die Hapag-Lloyd Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs
|81,00Euro
|-35,97 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|114,00EUR
|-9,88 %
|-
|UBS
|96,00EUR
|-24,11 %
|13.07.2026
|JPMORGAN
|70,00EUR
|-44,66 %
|14.07.2026
|UBS
|102,00EUR
|-19,37 %
|20.07.2026
|GOLDMAN SACHS
|81,00EUR
|-35,97 %
|21.07.2026
+0,40 %
+1,11 %
+8,18 %
+13,70 %
+1,60 %
-38,47 %
-34,27 %
+679,27 %
+423,99 %
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