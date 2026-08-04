Aktie kaufen oder verkaufen
Ferrari Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: nmann77 - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Ferrari Aktie im Überblick.
10 Analysten empfehlen die Ferrari Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Ferrari Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Ferrari Aktie beträgt 404,29€. Die Ferrari Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +15,49 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Ferrari Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|400,00Euro
|+14,26 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|460,00EUR
|+31,40 %
|-
|UBS
|-
|-
|01.07.2026
|JEFFERIES
|380,00EUR
|+8,55 %
|04.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|-
|-
|05.07.2026
|JEFFERIES
|380,00EUR
|+8,55 %
|14.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|-
|-
|30.07.2026
|JEFFERIES
|380,00EUR
|+8,55 %
|30.07.2026
|JEFFERIES
|400,00EUR
|+14,26 %
|30.07.2026
|RBC
|430,00EUR
|+22,83 %
|30.07.2026
+0,09 %
+5,09 %
+4,17 %
+19,94 %
-8,58 %
+22,62 %
+98,00 %
+736,43 %
+617,66 %
Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte