Aktie kaufen oder verkaufen
Koninklijke Ahold Delhaize Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: picture alliance / PRO SHOTS | Theo van Veenendaal - picture alliance / PRO SHOTS | Theo van Veenendaal
Aktuelle Analystenmeinungen zur Koninklijke Ahold Delhaize Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Koninklijke Ahold Delhaize Aktie beträgt 34,17€. Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -1,61 %.
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Analysten und Kursziele für die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JEFFERIES
|43,00EUR
|+23,83 %
|02.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|38,00EUR
|+9,43 %
|03.07.2026
|UBS
|38,00EUR
|+9,43 %
|03.07.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|08.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|38,00EUR
|+9,43 %
|09.07.2026
|JPMORGAN
|24,00EUR
|-30,89 %
|16.07.2026
|JPMORGAN
|24,00EUR
|-30,89 %
|23.07.2026
+0,32 %
+2,42 %
-3,26 %
-13,27 %
+1,55 %
+12,60 %
+31,16 %
+64,17 %
+361,00 %
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