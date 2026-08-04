ING Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur ING Group Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die ING Group Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die ING Group Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die ING Group Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der ING Group Aktie beträgt 30,33€. Die ING Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +0,24 %.