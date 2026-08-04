Aktie kaufen oder verkaufen
ING Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Christoph Gollnow - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur ING Group Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die ING Group Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die ING Group Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die ING Group Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der ING Group Aktie beträgt 30,33€. Die ING Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +0,24 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die ING Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|31,00EUR
|+2,45 %
|-
|UBS
|31,00EUR
|+2,45 %
|13.07.2026
|JPMORGAN
|31,00EUR
|+2,45 %
|16.07.2026
|RBC
|28,00EUR
|-7,47 %
|30.07.2026
|JEFFERIES
|28,00EUR
|-7,47 %
|30.07.2026
|UBS
|33,00EUR
|+9,05 %
|30.07.2026
+0,51 %
+3,27 %
+6,99 %
+22,14 %
+54,23 %
+127,30 %
+175,46 %
+194,19 %
+2.559,25 %
Bonus Aktion Ihre Lieblingsaktie geschenkt Alle Neukunden, die bis zum 31.08.2026 ein Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen, erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte