Aktie kaufen oder verkaufen
Redcare Pharmacy Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Adobe Stock
Aktuelle Analystenmeinungen zur Redcare Pharmacy Aktie im Überblick.
10 Analysten empfehlen die Redcare Pharmacy Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Redcare Pharmacy Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Redcare Pharmacy Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Redcare Pharmacy Aktie beträgt 95,20€. Die Redcare Pharmacy Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +48,23 %.
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Analysten und Kursziele für die Redcare Pharmacy Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Warburg Research
|-
|-
|-
|Analyst
|85,00Euro
|+32,35 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|102,00EUR
|+58,82 %
|-
|WARBURG RESEARCH
|115,00EUR
|+79,06 %
|-
|JEFFERIES
|83,00EUR
|+29,23 %
|07.07.2026
|BAADER BANK
|85,00EUR
|+32,35 %
|29.07.2026
|BERENBERG
|94,00EUR
|+46,36 %
|29.07.2026
|JEFFERIES
|83,00EUR
|+29,23 %
|29.07.2026
|WARBURG RESEARCH
|115,00EUR
|+79,06 %
|29.07.2026
|WARBURG RESEARCH
|116,00EUR
|+80,62 %
|31.07.2026
|UBS
|74,00EUR
|+15,22 %
|31.07.2026
-0,94 %
-3,68 %
-9,45 %
+31,61 %
-33,95 %
-44,39 %
-47,89 %
+105,00 %
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