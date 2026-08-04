Aktie kaufen oder verkaufen
Anheuser-Busch InBev Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
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Aktuelle Analystenmeinungen zur Anheuser-Busch InBev Aktie im Überblick.
14 Analysten empfehlen die Anheuser-Busch InBev Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Anheuser-Busch InBev Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Anheuser-Busch InBev Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Anheuser-Busch InBev Aktie beträgt 86,57€. Die Anheuser-Busch InBev Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +18,35 %.
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Analysten und Kursziele für die Anheuser-Busch InBev Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|85,00Euro
|+16,20 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|70,00EUR
|-4,31 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|90,00EUR
|+23,03 %
|06.07.2026
|JEFFERIES
|84,00EUR
|+14,83 %
|07.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|97,00EUR
|+32,60 %
|08.07.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|21.07.2026
|BERENBERG
|89,00EUR
|+21,67 %
|22.07.2026
|UBS
|88,00EUR
|+20,30 %
|22.07.2026
|UBS
|88,00EUR
|+20,30 %
|28.07.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|97,00EUR
|+32,60 %
|30.07.2026
|JEFFERIES
|84,00EUR
|+14,83 %
|30.07.2026
|JEFFERIES
|86,00EUR
|+17,57 %
|30.07.2026
|JPMORGAN
|79,00EUR
|+8,00 %
|30.07.2026
|RBC
|85,00EUR
|+16,20 %
|30.07.2026
|UBS
|90,00EUR
|+23,03 %
|31.07.2026
+0,60 %
+3,50 %
+1,55 %
+13,97 %
+46,84 %
+40,44 %
+38,74 %
-33,83 %
+117,81 %
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