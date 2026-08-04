Aktie kaufen oder verkaufen
flatexDEGIRO Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: 641210013
Aktuelle Analystenmeinungen zur flatexDEGIRO Aktie im Überblick.
10 Analysten empfehlen die flatexDEGIRO Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die flatexDEGIRO Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die flatexDEGIRO Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der flatexDEGIRO Aktie beträgt 45,42€. Die flatexDEGIRO Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +25,70 %.
Analysten und Kursziele für die flatexDEGIRO Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|40,00Euro
|+10,71 %
|-
|Deutsche Bank
|46,00Euro
|+27,32 %
|-
|UBS
|46,00Euro
|+27,32 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|46,00EUR
|+27,32 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|46,00EUR
|+27,32 %
|-
|BARCLAYS
|42,00EUR
|+16,25 %
|07.07.2026
|BERENBERG
|48,00EUR
|+32,85 %
|07.07.2026
|GOLDMAN SACHS
|49,00EUR
|+35,62 %
|07.07.2026
|UBS
|46,00EUR
|+27,32 %
|07.07.2026
|JEFFERIES
|40,00EUR
|+10,71 %
|22.07.2026
|UBS
|48,00EUR
|+32,85 %
|24.07.2026
|BERENBERG
|48,00EUR
|+32,85 %
|28.07.2026
+1,00 %
-3,48 %
-4,35 %
+18,05 %
+38,00 %
+304,80 %
+73,87 %
+865,89 %
+3.139,11 %
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