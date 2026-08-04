Aktie kaufen oder verkaufen
UniCredit Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: andersphoto - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur UniCredit Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die UniCredit Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die UniCredit Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die UniCredit Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der UniCredit Aktie beträgt 90,00€. Die UniCredit Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +7,58 %.
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Analysten und Kursziele für die UniCredit Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|-
|-
|-
|JPMorgan
|93,00Euro
|+11,17 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|77,00EUR
|-7,96 %
|-
|JPMORGAN
|93,00EUR
|+11,17 %
|01.07.2026
|JPMORGAN
|93,00EUR
|+11,17 %
|23.07.2026
|DZ BANK
|-
|-
|24.07.2026
|JPMORGAN
|94,00EUR
|+12,37 %
|24.07.2026
+1,65 %
+4,06 %
+3,86 %
+28,77 %
+35,11 %
+278,62 %
+761,20 %
+827,89 %
+341,85 %
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