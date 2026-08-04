National Grid Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur National Grid Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die National Grid Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die National Grid Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die National Grid Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der National Grid Aktie beträgt 15,75€. Die National Grid Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +13,22 %.