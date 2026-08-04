Aktie kaufen oder verkaufen
National Grid Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juli `26
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur National Grid Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die National Grid Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die National Grid Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die National Grid Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der National Grid Aktie beträgt 15,75€. Die National Grid Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +13,22 %.
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Analysten und Kursziele für die National Grid Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|RBC
|13,00GBP
|+9,03 %
|01.07.2026
|JEFFERIES
|14,00GBP
|+17,42 %
|01.07.2026
|JPMORGAN
|14,00GBP
|+17,42 %
|01.07.2026
|BERENBERG
|13,00GBP
|+9,03 %
|10.07.2026
+0,54 %
-2,76 %
-4,63 %
-7,91 %
+9,53 %
+19,91 %
+27,38 %
+8,84 %
+167,11 %
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